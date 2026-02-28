A partir deste domingo, 1º de março, os moradores de Araçatuba vão sentir no bolso o aumento na conta de água e esgoto. A tarifa terá reajuste de 4,26%, conforme resolução publicada pela Agência Reguladora e Fiscalizadora Daea (AGRF).
O índice aplicado corresponde à variação do IPCA acumulado ao longo de 2025 e segue previsão contratual da concessionária GS Inima Samar, responsável pelos serviços de abastecimento e tratamento de esgoto no município.
Segundo a agência reguladora, o reajuste anual tem como objetivo recompor perdas inflacionárias e manter o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, garantindo a continuidade dos serviços.
Novos valores
Para os consumidores da categoria residencial, o valor mínimo -referente ao consumo de até 12 metros cúbicos por mês - passará a ser de R$ 28,48 para água e R$ 22,79 para esgoto. Na faixa entre 13 e 20 m³, o custo será de R$ 3,50 por metro cúbico de água e R$ 2,80 por metro cúbico de esgoto.
As famílias enquadradas na Tarifa Social também terão atualização proporcional. O valor mínimo ficará em R$ 9,69 para água e R$ 7,75 para esgoto.
As categorias Comercial, Industrial e Pública seguem a mesma lógica de reajuste, com aplicação proporcional conforme o volume consumido.
Tabela atualizada – Residencial
• 0 a 12 m³ (mínimo):
Água: R$ 28,48 | Esgoto: R$ 22,79
• 13 a 20 m³:
Água: R$ 3,50 | Esgoto: R$ 2,80
• 21 a 30 m³:
Água: R$ 6,46 | Esgoto: R$ 5,17
• 31 a 50 m³:
Água: R$ 8,82 | Esgoto: R$ 7,05
• 51 a 100 m³:
Água: R$ 12,69 | Esgoto: R$ 10,15
• Acima de 100 m³:
Água: R$ 16,79 | Esgoto: R$ 13,43
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.