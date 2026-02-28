A partir deste domingo, 1º de março, os moradores de Araçatuba vão sentir no bolso o aumento na conta de água e esgoto. A tarifa terá reajuste de 4,26%, conforme resolução publicada pela Agência Reguladora e Fiscalizadora Daea (AGRF).

O índice aplicado corresponde à variação do IPCA acumulado ao longo de 2025 e segue previsão contratual da concessionária GS Inima Samar, responsável pelos serviços de abastecimento e tratamento de esgoto no município.

Segundo a agência reguladora, o reajuste anual tem como objetivo recompor perdas inflacionárias e manter o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, garantindo a continuidade dos serviços.

Novos valores