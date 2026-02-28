Policiais do 2º Batalhão de Polícia Militar do Interior (2º BPM/I), vinculados ao CPI-10, e agentes do Detran realizaram na noite de sexta-feira (27) a Operação Direção Segura Integrada, em Araçatuba. Mais de mil testes de bafômetro foram realizados, sendo que 33 motoristas se recusaram a soprar o aparelho.
A fiscalização ocorreu na avenida Joaquim Pompeu de Toledo. Ao todo, foram realizados 1.002 testes de etilômetro. Participaram da ação 14 policiais militares e 6 agentes do Detran.
Segundo o balanço divulgado, 663 automóveis e 339 motocicletas foram fiscalizados durante a operação.
Foram registradas 33 autuações com base no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, que trata da recusa em se submeter ao teste do etilômetro. Desta forma, os condutores foram multados em R$ 2.934,70 e podem ter a CNH (Carteira Nacional de Habilatação) suspensa por um ano.
A ação também resultou também no recolhimento de 4 automóveis e 4 motocicletas por licenciamento anual em atraso.
Outras 58 autuações foram aplicadas por infrações diversas, entre elas exame médico da CNH vencido, uso de celular ao volante, pneus em condições inadequadas, condução com calçados impróprios e falta de uso do cinto de segurança.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.