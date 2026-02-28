Policiais do 2º Batalhão de Polícia Militar do Interior (2º BPM/I), vinculados ao CPI-10, e agentes do Detran realizaram na noite de sexta-feira (27) a Operação Direção Segura Integrada, em Araçatuba. Mais de mil testes de bafômetro foram realizados, sendo que 33 motoristas se recusaram a soprar o aparelho.

A fiscalização ocorreu na avenida Joaquim Pompeu de Toledo. Ao todo, foram realizados 1.002 testes de etilômetro. Participaram da ação 14 policiais militares e 6 agentes do Detran.

Segundo o balanço divulgado, 663 automóveis e 339 motocicletas foram fiscalizados durante a operação.