Folha da Região - Sampi Araçatuba
BIRIGUI

Idosa de 82 anos é atropelada por motorista embriagado

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Carro conduzido por motorista embriagado
Carro conduzido por motorista embriagado

Uma idosa de 82 anos foi vítima de atropelamento na noite deste sábado (28), em Birigui. O acidente aconteceu por volta das 20h50, na rua Vanderlei Martins Vinhoti, no bairro Portal II.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima foi atingida por um VW Gol branco. Quando a equipe policial chegou ao local, a mulher já havia sido socorrida por uma ambulância municipal e encaminhada ao pronto-socorro.

Ela sofreu escoriações pelo corpo e um corte superficial na cabeça. Apesar do susto, permanece em observação médica e, segundo as informações apuradas, não corre risco de morte.

Motorista sem habilitação e embriagado

O condutor do veículo permaneceu no local do acidente. Durante a abordagem, os policiais constataram que ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e apresentava sinais visíveis de embriaguez.

Encaminhado ao Distrito Policial, foi submetido ao teste do etilômetro, que apontou 0,86 miligrama de álcool por litro de ar alveolar - mais que o dobro do considerado crime de trânsito.

A ocorrência foi registrada como lesão corporal na direção de veículo automotor, embriaguez ao volante e dirigir sem habilitação. Após ser ouvido, o motorista foi liberado. As infrações administrativas foram aplicadas, e o veículo entregue a um condutor devidamente habilitado.

