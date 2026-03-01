Uma idosa de 82 anos foi vítima de atropelamento na noite deste sábado (28), em Birigui. O acidente aconteceu por volta das 20h50, na rua Vanderlei Martins Vinhoti, no bairro Portal II.
De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima foi atingida por um VW Gol branco. Quando a equipe policial chegou ao local, a mulher já havia sido socorrida por uma ambulância municipal e encaminhada ao pronto-socorro.
Ela sofreu escoriações pelo corpo e um corte superficial na cabeça. Apesar do susto, permanece em observação médica e, segundo as informações apuradas, não corre risco de morte.
Motorista sem habilitação e embriagado
O condutor do veículo permaneceu no local do acidente. Durante a abordagem, os policiais constataram que ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e apresentava sinais visíveis de embriaguez.
Encaminhado ao Distrito Policial, foi submetido ao teste do etilômetro, que apontou 0,86 miligrama de álcool por litro de ar alveolar - mais que o dobro do considerado crime de trânsito.
A ocorrência foi registrada como lesão corporal na direção de veículo automotor, embriaguez ao volante e dirigir sem habilitação. Após ser ouvido, o motorista foi liberado. As infrações administrativas foram aplicadas, e o veículo entregue a um condutor devidamente habilitado.
