Uma idosa de 82 anos foi vítima de atropelamento na noite deste sábado (28), em Birigui. O acidente aconteceu por volta das 20h50, na rua Vanderlei Martins Vinhoti, no bairro Portal II.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima foi atingida por um VW Gol branco. Quando a equipe policial chegou ao local, a mulher já havia sido socorrida por uma ambulância municipal e encaminhada ao pronto-socorro.

Ela sofreu escoriações pelo corpo e um corte superficial na cabeça. Apesar do susto, permanece em observação médica e, segundo as informações apuradas, não corre risco de morte.

Motorista sem habilitação e embriagado