O São Caetano mostrou força e poder de reação na tarde desse sábado, 28, ao vencer o Araçatuba por 3 a 1, de virada, no Estádio Adhemar de Barros, pela Série A4 do Campeonato Paulista.

O resultado não apenas garantiu três pontos preciosos, como também marcou a retomada do Azulão na competição, encerrando um jejum de três partidas sem vitória.

Início animador e reação rápida

Empurrado pela torcida, o Araçatuba começou melhor e abriu o placar logo aos sete minutos, com Edu, aproveitando o bom momento da equipe da casa. A vantagem, porém, durou pouco.