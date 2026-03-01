O São Caetano mostrou força e poder de reação na tarde desse sábado, 28, ao vencer o Araçatuba por 3 a 1, de virada, no Estádio Adhemar de Barros, pela Série A4 do Campeonato Paulista.
O resultado não apenas garantiu três pontos preciosos, como também marcou a retomada do Azulão na competição, encerrando um jejum de três partidas sem vitória.
Início animador e reação rápida
Empurrado pela torcida, o Araçatuba começou melhor e abriu o placar logo aos sete minutos, com Edu, aproveitando o bom momento da equipe da casa. A vantagem, porém, durou pouco.
Aos 15 minutos, Caiuby subiu mais alto que a defesa e deixou tudo igual. O empate trouxe equilíbrio ao confronto, que seguiu disputado até o intervalo, sem novas mudanças no marcador.
Eficiência que decidiu
Na etapa final, o São Caetano voltou mais organizado e letal. Logo aos quatro minutos, Carlos Maranhão aproveitou oportunidade na área e virou o jogo, colocando pressão sobre os donos da casa.
Obrigada a buscar o resultado, a equipe de Araçatuba se lançou ao ataque e acabou deixando espaços. O golpe final veio aos 38 minutos, quando Enzo balançou as redes e sacramentou a vitória por 3 a 1.
Com o triunfo, o Azulão chega aos 11 pontos e sobe para a sétima colocação, entrando de vez na briga por posições mais altas. Já o Araçatuba permanece na parte de baixo da tabela, com quatro pontos, e liga o sinal de alerta.
Próximos desafios
Pela próxima rodada da Série A4, o São Caetano encara o Comercial na quarta-feira (4), às 15h, no Anacleto Campanella, em São Caetano.
No mesmo dia, às 20h, o Araçatuba tenta a reabilitação diante da Internacional, no Estádio Sócrates Stamato, em Bebedouro.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.