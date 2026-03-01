O Rio Preto segue mostrando força no Campeonato Paulista Serie A3. Na noite deste sábado (28), o Jacaré foi até o Estádio Pedro Marin Berbel, em Birigui, e venceu o Bandeirante por 2 a 1, em duelo válido pela décima rodada.
Os gols da equipe esmeraldina foram anotados por Marcos Papa e Vinícius Leite. Jhonny, de pênalti, descontou para o BEC.
Momento decisivo
Com o resultado, o time comandado por João Santos chega à terceira vitória consecutiva e amplia o retrospecto positivo no confronto direto: em seis partidas, são quatro triunfos do Rio Preto, um empate e apenas uma derrota.
A equipe aparece provisoriamente na quinta colocação, com 17 pontos, podendo ainda ser ultrapassada no fechamento da rodada. Já o Bandeirante segue em situação delicada, ocupando a 12ª posição, com 10 pontos.
O jogo
A partida começou intensa. Logo aos três minutos, Luizinho assustou em chute que passou rente à trave. O Jacaré mantinha mais volume de jogo e transformou a superioridade em vantagem aos nove minutos. Marcos Papa recebeu assistência precisa de Kleverson e finalizou rasteiro para abrir o placar.
Depois do gol, o Rio Preto controlou a posse de bola e soube administrar o resultado até o intervalo.
Na etapa final, o Bandeirante voltou pressionando e chegou ao empate aos 12 minutos. Após lance polêmico na área, o árbitro marcou pênalti. Jhonny cobrou com firmeza e deixou tudo igual.
Mas o Jacaré não se abalou. Aos 26 minutos, Rayan Roque fez grande jogada e serviu Vinícius Leite dentro da pequena área. O atacante bateu no canto esquerdo, garantindo a vitória por 2 a 1 e confirmando a excelente fase da equipe visitante.
Próximos desafios
O Bandeirante terá confronto difícil na quarta-feira (4), às 20h, diante do Paulista, no Estádio Jayme Cintra.
Já o Rio Preto encara a Francana, às 19h30, no Estádio José Lancha Filho, em mais um duelo fora de casa.
