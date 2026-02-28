28 de fevereiro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
PRESO

Procurado pela Justiça é capturado após denúncia em Birigui

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Govenro de SP
Um homem procurado pela Justiça foi capturado na manha deste sábado (28) no bairro Cidade Jardim, em Birigui, após denúncia.

A equipe policial foi acionada via Copom para averiguar a informação de que um funcionário de um estabelecimento comercial estaria com pendências judiciais. Diante da denúncia, os policiais se deslocaram rapidamente até o endereço indicado.

No local, o suspeito foi abordado e submetido à consulta nos sistemas policiais. A verificação confirmou a existência de mandado de prisão vigente em seu desfavor.

Após ser informado oficialmente sobre a ordem judicial, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Plantão Policial. A autoridade de polícia judiciária ratificou o cumprimento do mandado, mantendo o capturado à disposição da Justiça.

