O motorista envolvido no grave acidente que deixou o jovem Matheus Correia Pereira, de 20 anos, em estado gravíssimo, se apresentou na última terça-feira na Central de Flagrantes. Ele foi ouvido pela autoridade policial e, após prestar esclarecimentos, foi liberado. As investigações seguem para apurar todas as circunstâncias do caso.

O acidente ocorreu na madrugada de domingo, dia 22, na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), no sentido Araçatuba–Guararapes. Matheus, que trabalha como garçom, trafegava de motocicleta quando foi atingido violentamente na traseira por um Ford Fusion, com placas de Guararapes.

Segundo relato da irmã de Matheus, o impacto foi devastador. Matheus foi arrastado para uma espécie de sarjeta às margens da rodovia e quase lançado em um barranco. A irmã informou que ele sofreu múltiplos ferimentos graves: fratura do quadril em diversos pontos com hemorragia interna, lesão no rim direito, fratura no braço com rompimento de artéria e quebra de três vértebras. Foram necessárias duas cirurgias, que somaram mais de quatro horas. Ele chegou ao hospital em estado gravíssimo, foi entubado na UTI e apresentou edema cerebral.