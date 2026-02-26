O motorista envolvido no grave acidente que deixou o jovem Matheus Correia Pereira, de 20 anos, em estado gravíssimo, se apresentou na última terça-feira na Central de Flagrantes. Ele foi ouvido pela autoridade policial e, após prestar esclarecimentos, foi liberado. As investigações seguem para apurar todas as circunstâncias do caso.
O acidente ocorreu na madrugada de domingo, dia 22, na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), no sentido Araçatuba–Guararapes. Matheus, que trabalha como garçom, trafegava de motocicleta quando foi atingido violentamente na traseira por um Ford Fusion, com placas de Guararapes.
Segundo relato da irmã de Matheus, o impacto foi devastador. Matheus foi arrastado para uma espécie de sarjeta às margens da rodovia e quase lançado em um barranco. A irmã informou que ele sofreu múltiplos ferimentos graves: fratura do quadril em diversos pontos com hemorragia interna, lesão no rim direito, fratura no braço com rompimento de artéria e quebra de três vértebras. Foram necessárias duas cirurgias, que somaram mais de quatro horas. Ele chegou ao hospital em estado gravíssimo, foi entubado na UTI e apresentou edema cerebral.
Testemunhas relataram que o condutor teria se recusado a prestar socorro, deixando o local. O motociclista passou pelo teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para ingestão de álcool.
Atualmente, Matheus segue internado na Unimed Araçatuba, lutando pela recuperação. A família faz um apelo urgente por doação de sangue. Todos os tipos sanguíneos são aceitos.
As doações devem ser feitas na Unimed Araçatuba, mediante apresentação de documento oficial com foto. É fundamental informar que a doação é destinada a Matheus Correia Pereira.
Horários para doação:
- Segunda a sexta-feira: das 7h às 18h
- Sábados: das 7h às 16h
- Não comparecer em jejum.
O caso gerou forte comoção regional. Agora, além do andamento das investigações, a mobilização é pela vida de Matheus. Cada bolsa de sangue doada representa uma chance a mais na batalha pela recuperação desse jovem trabalhador que teve sua vida transformada em segundos.
