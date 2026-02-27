27 de fevereiro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
R$ 2,8 MIL EM MULTA

Ambiental multa criador por soltar aves silvestres em Andradina

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Governo de SP
Quatro pássaros foram reintroduzidos sem licença; multa aplicada foi de R$ 2,8 mil
Durante ação de patrulhamento e fiscalização ambiental realizada na quinta-feira (27), policiais do 2º Batalhão de Polícia Militar Ambiental identificaram irregularidades em um criadouro de pássaros no município de Andradina.

Na vistoria, a equipe constatou que quatro aves da fauna silvestre haviam sido soltas na natureza sem a autorização necessária e sem parecer técnico favorável emitido pelo órgão ambiental competente. A prática configura infração administrativa ambiental.

Diante da constatação, os agentes lavraram Auto de Infração Ambiental contra o responsável, com base na legislação vigente, por promover a reintrodução de espécimes silvestres sem licença oficial. A penalidade aplicada foi de multa simples no valor de R$ 2.800.

A Polícia Ambiental reforça que a soltura de animais silvestres só pode ocorrer com autorização específica, seguindo critérios técnicos, a fim de evitar riscos ao equilíbrio ambiental e à própria fauna.

