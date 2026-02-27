Durante ação de patrulhamento e fiscalização ambiental realizada na quinta-feira (27), policiais do 2º Batalhão de Polícia Militar Ambiental identificaram irregularidades em um criadouro de pássaros no município de Andradina.

Na vistoria, a equipe constatou que quatro aves da fauna silvestre haviam sido soltas na natureza sem a autorização necessária e sem parecer técnico favorável emitido pelo órgão ambiental competente. A prática configura infração administrativa ambiental.

Diante da constatação, os agentes lavraram Auto de Infração Ambiental contra o responsável, com base na legislação vigente, por promover a reintrodução de espécimes silvestres sem licença oficial. A penalidade aplicada foi de multa simples no valor de R$ 2.800.