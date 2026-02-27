A cidade de Araçatuba passou a integrar a faixa de atenção da Defesa Civil devido à previsão de precipitações intensas até esta sexta-feira (27). O aviso indica possibilidade de ocorrências, principalmente em regiões que costumam registrar alagamentos.

De acordo com a previsão meteorológica, as chuvas devem ocorrer em forma de pancadas mais fortes entre a tarde e a noite. A condição é favorecida pelas altas temperaturas combinadas com elevados índices de umidade, situação comum nesta época do ano.

Monitoramento e orientações

A Defesa Civil em Araçatuba mantém equipes em alerta para atender eventuais chamados. O órgão recomenda que a população não atravesse vias inundadas, evite permanecer sob árvores durante temporais e tenha cautela redobrada ao dirigir em pistas molhadas.