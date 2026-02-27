27 de fevereiro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
DEFESA CIVIL

Alerta de chuva: Araçatuba entra em estado de atenção nesta sexta

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Agência Brasil
Defesa Civil coloca Araçatuba em área de atenção por causa da chuva
Defesa Civil coloca Araçatuba em área de atenção por causa da chuva

A cidade de Araçatuba passou a integrar a faixa de atenção da Defesa Civil devido à previsão de precipitações intensas até esta sexta-feira (27). O aviso indica possibilidade de ocorrências, principalmente em regiões que costumam registrar alagamentos.

De acordo com a previsão meteorológica, as chuvas devem ocorrer em forma de pancadas mais fortes entre a tarde e a noite. A condição é favorecida pelas altas temperaturas combinadas com elevados índices de umidade, situação comum nesta época do ano.

Monitoramento e orientações

A Defesa Civil em Araçatuba mantém equipes em alerta para atender eventuais chamados. O órgão recomenda que a população não atravesse vias inundadas, evite permanecer sob árvores durante temporais e tenha cautela redobrada ao dirigir em pistas molhadas.

Outra medida preventiva é verificar e limpar calhas e ralos, facilitando o escoamento da água da chuva e reduzindo riscos de transtornos nas residências.

Em situações de emergência, o contato com a Defesa Civil pode ser feito pelo telefone 199. Já o Corpo de Bombeiros atende pelo número 193.

A expectativa é que, ao longo do fim de semana, as instabilidades percam força, com diminuição das chuvas e retorno do tempo mais aberto.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários