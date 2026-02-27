A cidade de Araçatuba passou a integrar a faixa de atenção da Defesa Civil devido à previsão de precipitações intensas até esta sexta-feira (27). O aviso indica possibilidade de ocorrências, principalmente em regiões que costumam registrar alagamentos.
De acordo com a previsão meteorológica, as chuvas devem ocorrer em forma de pancadas mais fortes entre a tarde e a noite. A condição é favorecida pelas altas temperaturas combinadas com elevados índices de umidade, situação comum nesta época do ano.
Monitoramento e orientações
A Defesa Civil em Araçatuba mantém equipes em alerta para atender eventuais chamados. O órgão recomenda que a população não atravesse vias inundadas, evite permanecer sob árvores durante temporais e tenha cautela redobrada ao dirigir em pistas molhadas.
Outra medida preventiva é verificar e limpar calhas e ralos, facilitando o escoamento da água da chuva e reduzindo riscos de transtornos nas residências.
Em situações de emergência, o contato com a Defesa Civil pode ser feito pelo telefone 199. Já o Corpo de Bombeiros atende pelo número 193.
A expectativa é que, ao longo do fim de semana, as instabilidades percam força, com diminuição das chuvas e retorno do tempo mais aberto.
