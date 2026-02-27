Um homem de 26 anos foi detido na tarde dessa quinta-feira (26) suspeito de agredir a própria mãe, de 51 anos, com golpes de facão dentro da residência da família, no bairro Alto Rio Preto, em São José do Rio Preto, a aproximadamente 130 km de Araçatuba.
De acordo com informações da Polícia Militar, a agressão teria ocorrido após um desentendimento relacionado a dinheiro. A vítima sofreu ferimentos nos braços, no pescoço e em outras regiões do corpo. Ela foi encontrada dentro da piscina da casa.
A mulher atua como corretora de imóveis, reside em Portugal e está no Brasil desde dezembro para passar um período com o filho.
O suspeito foi encontrado na casa e preso em flagrante. No local, os agentes localizaram manchas de sangue e apreenderam o facão utilizado na agressão.
A mulher foi socorrida e encaminhada ao Hospital de Base do município. Até a última atualização, não havia informações oficiais sobre o estado de saúde dela.
O caso foi registrado e o homem poderá responder por tentativa de feminicídio e tentativa de homicídio.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.