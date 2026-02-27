27 de fevereiro de 2026
VIOLÊNCIA

Mãe esfaqueada pelo próprio filho é encontrada dentro de piscina

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Polícia Civil
Mulher foi encontrada gravemente ferida dentro da piscina da casa, em São José do Rio Preto, após discussão familiar
Mulher foi encontrada gravemente ferida dentro da piscina da casa, em São José do Rio Preto, após discussão familiar

Um homem de 26 anos foi detido na tarde dessa quinta-feira (26) suspeito de agredir a própria mãe, de 51 anos, com golpes de facão dentro da residência da família, no bairro Alto Rio Preto, em São José do Rio Preto, a aproximadamente 130 km de Araçatuba.

De acordo com informações da Polícia Militar, a agressão teria ocorrido após um desentendimento relacionado a dinheiro. A vítima sofreu ferimentos nos braços, no pescoço e em outras regiões do corpo. Ela foi encontrada dentro da piscina da casa.

A mulher atua como corretora de imóveis, reside em Portugal e está no Brasil desde dezembro para passar um período com o filho.

O suspeito foi encontrado na casa e preso em flagrante. No local, os agentes localizaram manchas de sangue e apreenderam o facão utilizado na agressão.

A mulher foi socorrida e encaminhada ao Hospital de Base do município. Até a última atualização, não havia informações oficiais sobre o estado de saúde dela.

O caso foi registrado e o homem poderá responder por tentativa de feminicídio e tentativa de homicídio.

