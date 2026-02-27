Um homem de 26 anos foi detido na tarde dessa quinta-feira (26) suspeito de agredir a própria mãe, de 51 anos, com golpes de facão dentro da residência da família, no bairro Alto Rio Preto, em São José do Rio Preto, a aproximadamente 130 km de Araçatuba.

De acordo com informações da Polícia Militar, a agressão teria ocorrido após um desentendimento relacionado a dinheiro. A vítima sofreu ferimentos nos braços, no pescoço e em outras regiões do corpo. Ela foi encontrada dentro da piscina da casa.

A mulher atua como corretora de imóveis, reside em Portugal e está no Brasil desde dezembro para passar um período com o filho.