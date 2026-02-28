Depois de um empate sem gols fora de casa contra o União Suzano, o Bandeirante volta suas atenções para um confronto que promete fortes emoções neste sábado (28), às 19h. O time recebe o Rio Preto no Estádio Pedro Marin Berbel, o Pedrão, em Birigui, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista Série A3.

Situação na tabela

O Leão do Noroeste ocupa a 12ª colocação, com 10 pontos conquistados em 27 possíveis — aproveitamento de 37%. Já o Jacaré aparece em sétimo lugar, com 14 pontos e 51,9% de aproveitamento, embalado por duas vitórias consecutivas no Riopretão. Na rodada passada, venceu o Paulista por 2 a 0.

Retrospecto preocupa

Desde o retorno do BEC à Série A3, em 2021, o histórico do confronto é favorável ao time de São José do Rio Preto. Em cinco partidas, foram três vitórias do Rio Preto, um empate e apenas um triunfo do Bandeirante.