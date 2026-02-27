A Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio do 1º Distrito Policial de Birigui, cumpriu nesta quinta-feira (26) mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra investigados por uma série de furtos qualificados que tiveram como alvo, inclusive, a própria unidade policial da cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, as investigações apontaram que dois suspeitos teriam estabelecido uma rotina de crimes patrimoniais, escolhendo órgãos públicos como principais alvos.

Entre os itens subtraídos da delegacia, estão aproximadamente 60 quilos de fios de cobre, cinco bicicletas e um quadro de bicicleta - objetos que estavam sob custódia do Estado após apreensões anteriores.