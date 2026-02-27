A Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio do 1º Distrito Policial de Birigui, cumpriu nesta quinta-feira (26) mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra investigados por uma série de furtos qualificados que tiveram como alvo, inclusive, a própria unidade policial da cidade.
De acordo com o boletim de ocorrência, as investigações apontaram que dois suspeitos teriam estabelecido uma rotina de crimes patrimoniais, escolhendo órgãos públicos como principais alvos.
Entre os itens subtraídos da delegacia, estão aproximadamente 60 quilos de fios de cobre, cinco bicicletas e um quadro de bicicleta - objetos que estavam sob custódia do Estado após apreensões anteriores.
A ação criminosa não parou por aí. Poucos dias depois, os investigados também teriam furtado uma televisão do Centro de Educação Infantil Maria Devechio e uma caixa de som da Cozinha Piloto do município. Durante diligências, a televisão foi localizada e recuperada pelos policiais.
Nesta data, um dos investigados foi capturado em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Regional das Garantias de Araçatuba. As equipes realizaram buscas em dois endereços, nos bairros Jandaia Residencial Parque e Vila Bandeirantes. Apesar das diligências, nenhum objeto ilícito foi encontrado nos imóveis no momento da operação.
A Polícia Civil informou que as investigações continuam com o objetivo de localizar o segundo suspeito e identificar possíveis receptadores dos materiais furtados.
