Um problema silencioso tem comprometido a eficiência da rede pública de Andradina: o alto índice de pacientes que simplesmente não comparecem a consultas, exames e procedimentos previamente agendados. O chamado absenteísmo voltou a ser destaque durante a Audiência Pública da Saúde realizada na quarta-feira (25) e acendeu o sinal de alerta na gestão municipal.

De acordo com dados apresentados, mais de 15% dos pacientes com horário marcado nas unidades de saúde não aparecem e não cancelam com antecedência. O reflexo é imediato: vagas ficam ociosas enquanto outras pessoas aguardam atendimento, ampliando a fila e gerando desperdício de recursos do SUS (Sistema Único de Saúde).

A secretária municipal de Saúde, Maristela Marinho, foi enfática ao tratar do tema. Segundo ela, o absenteísmo representa não apenas prejuízo administrativo, mas também uma quebra na continuidade do cuidado com o paciente. “Quando há ausência sem aviso, perdemos tempo, estrutura e organização. E outro paciente deixa de ser atendido naquele horário”, destacou.