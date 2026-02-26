A Prefeitura de Araçatuba está finalizando a confecção de mais de 118 mil carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2026. O envio pelos Correios está previsto para o início de março.

Contribuintes que estão em dia com o tributo municipal terão desconto de 10%, abatimento já aplicado no valor do imposto.

Entre as novidades deste ano está a possibilidade de pagamento por Pix, disponível em todas as modalidades. Além disso, o contribuinte pode escolher entre três formas de quitação.