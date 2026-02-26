A Prefeitura de Araçatuba está finalizando a confecção de mais de 118 mil carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2026. O envio pelos Correios está previsto para o início de março.
Contribuintes que estão em dia com o tributo municipal terão desconto de 10%, abatimento já aplicado no valor do imposto.
Entre as novidades deste ano está a possibilidade de pagamento por Pix, disponível em todas as modalidades. Além disso, o contribuinte pode escolher entre três formas de quitação.
O pagamento em parcela única pode ser feito até 20 de abril, com desconto de 10%. Também é possível dividir o valor em três vezes, com vencimentos em 20 de março, 20 de abril e 20 de maio, mantendo o mesmo percentual de desconto.
Quem optar pelo parcelamento em até 10 vezes, com vencimentos todo dia 20, de março a dezembro, não terá desconto.
O contribuinte que quiser antecipar o pagamento pode acessar o site oficial da Prefeitura de Araçatuba ou procurar atendimento presencial no Atende Fácil. Pela internet, é possível emitir e imprimir os boletos conforme a modalidade escolhida.
As datas de vencimento constam no Decreto 24.305, publicado no Diário Oficial do Município em 30 de dezembro de 2025.
