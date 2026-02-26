A Prefeitura de Bilac, a 25 km de Araçatuba, anunciou a abertura de processo seletivo para formação de cadastro reserva em diferentes áreas do serviço público municipal. Os salários podem chegar a R$ 5.862,08, conforme o cargo e a carga horária.
O certame prevê contratações temporárias para atender demandas da administração. A organização e execução das etapas estão sob responsabilidade da CMM Assessoria e Consultoria em Gestão Pública Ltda..
As oportunidades contemplam candidatos com escolaridade de nível fundamental incompleto, médio e superior. Para nível fundamental, há função de Agente de Serviços Gerais. No nível médio, o cargo disponível é de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil. Já para nível superior, as vagas incluem Professor de AEE, Professor I, Professor I (Pré-Escola) e Professor III (Educação Física).
As jornadas variam entre 25 e 40 horas semanais, com vencimentos que partem de R$ 1.775,96 e alcançam R$ 5,8 mil. Para as funções de nível superior, é exigida licenciatura específica na área de atuação.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, entre 27 de fevereiro e 10 de março de 2026, no site da banca organizadora. As taxas são de R$ 60 para nível fundamental, R$ 70 para nível médio e R$ 80 para nível superior.
O processo seletivo contará com prova objetiva para todos os cargos, prevista para 22 de março, no próprio município. Dependendo da função, também poderão ser aplicadas prova prática e avaliação de títulos.
A validade da seleção será de um ano, podendo ser prorrogada por igual período, conforme necessidade da administração municipal.
