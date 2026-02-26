A Prefeitura de Bilac, a 25 km de Araçatuba, anunciou a abertura de processo seletivo para formação de cadastro reserva em diferentes áreas do serviço público municipal. Os salários podem chegar a R$ 5.862,08, conforme o cargo e a carga horária.

O certame prevê contratações temporárias para atender demandas da administração. A organização e execução das etapas estão sob responsabilidade da CMM Assessoria e Consultoria em Gestão Pública Ltda..

As oportunidades contemplam candidatos com escolaridade de nível fundamental incompleto, médio e superior. Para nível fundamental, há função de Agente de Serviços Gerais. No nível médio, o cargo disponível é de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil. Já para nível superior, as vagas incluem Professor de AEE, Professor I, Professor I (Pré-Escola) e Professor III (Educação Física).