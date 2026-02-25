Na manhã desta quarta-feira (25), a Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio da 1ª DIG/DEIC de Araçatuba, deflagrou a Operação “Laço Virtual” para combater um esquema de extorsão majorada que causou prejuízo aproximado de R$ 800 mil a um empresário de Araçatuba.

Segundo as investigações, duas mulheres passaram a exigir altas quantias em dinheiro após obterem imagens da vida privada da vítima. A ameaça era clara: caso os valores não fossem pagos, o conteúdo seria divulgado.

Com o avanço do inquérito policial, as suspeitas foram identificadas e formalmente qualificadas. Mesmo assim, continuaram com as ameaças até a efetivação das prisões.