Na manhã desta quarta-feira (25), a Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio da 1ª DIG/DEIC de Araçatuba, deflagrou a Operação “Laço Virtual” para combater um esquema de extorsão majorada que causou prejuízo aproximado de R$ 800 mil a um empresário de Araçatuba.
Segundo as investigações, duas mulheres passaram a exigir altas quantias em dinheiro após obterem imagens da vida privada da vítima. A ameaça era clara: caso os valores não fossem pagos, o conteúdo seria divulgado.
Com o avanço do inquérito policial, as suspeitas foram identificadas e formalmente qualificadas. Mesmo assim, continuaram com as ameaças até a efetivação das prisões.
Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão — dois na cidade de São Paulo, um em Porto Ferreira, um em São José dos Campos e outro em Itajubá.
As investigadas foram presas temporariamente em Porto Ferreira/SP e Itajubá/MG. De acordo com a apuração, elas agiam em conjunto, utilizando meios virtuais para realizar ameaças e exigências financeiras com o objetivo de extorquir a vítima.
As prisões temporárias foram expedidas pela Vara das Garantias de Araçatuba pelo prazo de cinco dias, podendo ser prorrogadas por igual período e posteriormente convertidas em prisão preventiva.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.