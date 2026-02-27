A Prefeitura de Andradina, por meio da Subsecretaria de Segurança Pública, anunciou o reforço na fiscalização contra bicicletas motorizadas que circulam de forma irregular no município. O alerta foi feito pelo subsecretário Rogério Fagundes Vilhauva, que classificou a situação como preocupante.

Segundo ele, muitos desses veículos são adaptações com motores a combustão instalados de maneira artesanal, sem atender às normas de trânsito e sem os equipamentos obrigatórios, o que torna a circulação passível de autuação e apreensão.

Somente em 2026, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, por meio da Atividade Delegada, já apreendeu três bicicletas motorizadas que não cumpriam as exigências legais. Além das irregularidades, os veículos têm gerado reclamações por ruído excessivo e manobras perigosas, aumentando o risco de acidentes.