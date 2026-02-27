A Prefeitura de Andradina, por meio da Subsecretaria de Segurança Pública, anunciou o reforço na fiscalização contra bicicletas motorizadas que circulam de forma irregular no município. O alerta foi feito pelo subsecretário Rogério Fagundes Vilhauva, que classificou a situação como preocupante.
Segundo ele, muitos desses veículos são adaptações com motores a combustão instalados de maneira artesanal, sem atender às normas de trânsito e sem os equipamentos obrigatórios, o que torna a circulação passível de autuação e apreensão.
Somente em 2026, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, por meio da Atividade Delegada, já apreendeu três bicicletas motorizadas que não cumpriam as exigências legais. Além das irregularidades, os veículos têm gerado reclamações por ruído excessivo e manobras perigosas, aumentando o risco de acidentes.
Durante operações recentes, os agentes identificaram diversos condutores trafegando sem itens mínimos de segurança. Muitos tentam fugir ao avistar viaturas. Como se tratam de veículos sem estrutura adequada de proteção, a polícia evita perseguições prolongadas para não provocar acidentes mais graves, adotando agora uma estratégia diferenciada de fiscalização.
As autoridades também demonstram preocupação com o uso dessas bicicletas por adolescentes e pessoas não habilitadas. A falta de preparo e de conhecimento das regras de trânsito amplia os riscos nas vias públicas.
O subsecretário fez um apelo às famílias para que orientem e acompanhem os jovens. A Subsecretaria reforça que a intensificação das ações tem como objetivo preservar vidas e garantir maior segurança no trânsito de Andradina.
