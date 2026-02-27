A Prefeitura de Araçatuba promove, na próxima terça-feira (3), às 19h, uma audiência pública para apresentar a proposta do novo edital que vai regulamentar a permissão de uso de espaços públicos para a instalação de trailers no município.

O encontro será realizado na sede da Associação dos Engenheiros e Arquitetos da Alta Noroeste (Aean), localizada na Avenida Antônio Pavan, 75. A participação é aberta à população e faz parte da etapa de discussão do novo marco regulatório voltado a empreendimentos móveis em áreas públicas.

A condução dos trabalhos é feita pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Relações do Trabalho. A proposta é apresentar as diretrizes do edital e ouvir contribuições de interessados antes da versão final do documento.