Momentos de pânico marcaram a tarde desta terça-feira (24) no bairro Porto Real, em Araçatuba. Uma mulher grávida de cinco meses e seu filho, de apenas 3 anos, foram atacados por um cão da raça Labrador que escapou de uma residência na Rua João Ferreira dos Santos.
De acordo com testemunhas, o animal aproveitou o instante em que o portão da casa foi aberto e correu em direção às vítimas, que caminhavam pela calçada. O menino foi o principal alvo das investidas e sofreu mordidas nas costas, no pescoço e na cabeça.
Desesperada, a mãe gritava por socorro enquanto tentava proteger o filho. O marido, que chegava do trabalho naquele momento, ouviu os gritos e conseguiu intervir rapidamente, retirando a criança do ataque. O menino já estava ensanguentado quando foi socorrido.
Embora o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) tenha sido acionado, uma vizinha levou mãe e filho em veículo particular até o Pronto-Socorro Municipal.
Na unidade de saúde, a criança recebeu atendimento emergencial e precisou passar por sutura em diversos ferimentos. Após avaliação médica, foi liberada.
A gestante, apesar de não apresentar mordidas aparentes, passou a sentir dores abdominais após o susto. Por estar no quinto mês de gravidez, permaneceu em observação para garantir a segurança do bebê e descartar possíveis complicações decorrentes do trauma emocional.
Após o ocorrido, a proprietária do animal procurou a família e se colocou à disposição para arcar com as despesas médicas e oferecer o suporte necessário.
