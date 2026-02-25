Momentos de pânico marcaram a tarde desta terça-feira (24) no bairro Porto Real, em Araçatuba. Uma mulher grávida de cinco meses e seu filho, de apenas 3 anos, foram atacados por um cão da raça Labrador que escapou de uma residência na Rua João Ferreira dos Santos.

De acordo com testemunhas, o animal aproveitou o instante em que o portão da casa foi aberto e correu em direção às vítimas, que caminhavam pela calçada. O menino foi o principal alvo das investidas e sofreu mordidas nas costas, no pescoço e na cabeça.

Desesperada, a mãe gritava por socorro enquanto tentava proteger o filho. O marido, que chegava do trabalho naquele momento, ouviu os gritos e conseguiu intervir rapidamente, retirando a criança do ataque. O menino já estava ensanguentado quando foi socorrido.