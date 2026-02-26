Equipes da Polícia Militar, por meio da Rocam, atenderam a uma denúncia sobre um automóvel de origem criminosa escondido na garagem de um condomínio no bairro Manoela, em Birigui, na tarde de quarta-feira (25).

No local indicado, os policiais encontraram um Hyundai Tucson branco com placas registradas em Salvador. A consulta aos sistemas revelou divergências nos dados. Em contato com a proprietária que constava no cadastro, ela confirmou que o veículo original permanecia guardado em sua residência, caracterizando a clonagem.

Durante a ocorrência, a mulher apontada na denúncia foi abordada ao sair do condomínio dirigindo um Fiat Mobi. A vistoria apontou sinais de adulteração também nesse segundo automóvel. Com o aprofundamento das verificações, os agentes identificaram a numeração original do chassi do Hyundai, constatando que se tratava de um carro com registro de furto em Suzano.