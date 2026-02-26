A Ordem dos Advogados do Brasil – 68ª Subseção de Birigui inaugurou, nesta quarta-feira (25), a nova sede da entidade. O prédio está localizado na Avenida João Cernack, esquina com a Rua Bento da Cruz.

A sede própria foi viabilizada sob a gestão do presidente Paulo Vaguinaldo da Cruz, que acompanhou as etapas do projeto até a conclusão da obra.

Durante a cerimônia, o presidente da subseção afirmou: “Este espaço nasce com um propósito muito claro: valorizar a advocacia e fortalecer nossa atuação institucional. Cada detalhe desta sede foi pensado para oferecer dignidade, estrutura e modernidade aos colegas, além de garantir à população um atendimento mais humanizado e eficiente. Hoje entregamos mais do que paredes e salas — entregamos um símbolo de união, conquista e respeito à nossa classe.”