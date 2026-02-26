A Polícia Militar prendeu um homem acusado de furtar uma bicicleta na tarde desta quarta-feira (25), no bairro Industrial, em Guararapes. A ocorrência começou após uma denúncia feita pelo telefone 190, relatando o furto de uma bicicleta da marca Gallo, nas cores rosa e azul, na Rua Duque de Caxias. Com as informações repassadas, os policiais intensificaram o patrulhamento nas imediações.
Pouco tempo depois, durante diligências pela Rua Dom Pedro II, a equipe identificou um indivíduo circulando com uma bicicleta que correspondia exatamente às características informadas. Na abordagem, nada de ilícito foi encontrado além do objeto.
Questionado sobre a origem da bicicleta, o suspeito admitiu ter praticado o furto. Diante da confissão, ele recebeu voz de prisão em flagrante.
O homem foi conduzido ao Distrito Policial, juntamente com a vítima e a bicicleta recuperada. A autoridade de plantão confirmou a prisão, e o indiciado permanece à disposição da Justiça. O bem foi devolvido ao proprietário.
Segundo a Polícia, a ação reforça a importância da participação da comunidade por meio de denúncias, que contribuem diretamente para a rápida solução de ocorrências e recuperação de bens furtados.
