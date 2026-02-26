A Polícia Militar prendeu um homem acusado de furtar uma bicicleta na tarde desta quarta-feira (25), no bairro Industrial, em Guararapes. A ocorrência começou após uma denúncia feita pelo telefone 190, relatando o furto de uma bicicleta da marca Gallo, nas cores rosa e azul, na Rua Duque de Caxias. Com as informações repassadas, os policiais intensificaram o patrulhamento nas imediações.

Pouco tempo depois, durante diligências pela Rua Dom Pedro II, a equipe identificou um indivíduo circulando com uma bicicleta que correspondia exatamente às características informadas. Na abordagem, nada de ilícito foi encontrado além do objeto.

Questionado sobre a origem da bicicleta, o suspeito admitiu ter praticado o furto. Diante da confissão, ele recebeu voz de prisão em flagrante.