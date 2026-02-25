Um grave acidente foi registrado na tarde desta terça-feira (24) na Rodovia Péricles Bellini, em Votuporanga, a aproxidamente 90 km de Araçatuba. Um motorista perdeu o controle da direção em meio à chuva, o veículo capotou e ele acabou sendo lançado para fora do carro, caindo dentro de uma poça d’água às margens da pista.

De acordo com informações apuradas no local, o condutor seguia sozinho quando o automóvel saiu da pista e foi parar em um barranco. Após o impacto, outros motoristas que passavam pela rodovia perceberam a situação e encontraram a vítima caída na água.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para o resgate. O homem foi socorrido e encaminhado à Santa Casa de Votuporanga. Até a atualização mais recente, o estado de saúde dele era considerado grave.