Folha da Região
LEGISLATIVO

Câmara cobra dados e ações contra avanço da dengue em Penápolis

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Requerimento exige transparência sobre casos, estoques de insumos e estrutura de atendimento na rede municipal
A Câmara Municipal de Penápolis aprovou, na sessão de segunda-feira (23), um requerimento que coloca a dengue no centro do debate público em 2026. A iniciativa é do vereador Batata da Pizzaria, do Partido Liberal, que solicita informações detalhadas da Prefeitura sobre o cenário atual da doença no município.

No documento, o parlamentar pede a divulgação do número oficial de casos confirmados, além da identificação dos bairros com maior índice de infestação. O objetivo é compreender a dimensão do problema e reforçar medidas antes que a situação se agrave.

O requerimento também questiona quais ações preventivas estão em andamento, se há estoque suficiente de insumos e inseticidas para nebulizações e se o quadro de agentes de combate a vetores está completo para atuação nas ruas.

Outro ponto considerado crucial é a organização da rede municipal de saúde. O vereador quer esclarecimentos sobre a estratégia adotada para atender pacientes com sintomas suspeitos de dengue, buscando evitar sobrecarga no Pronto-Socorro Municipal.

“A preocupação com a proliferação da dengue em nossa região é crescente. Cidades vizinhas já registram números alarmantes, o que acende um alerta vermelho para Penápolis”, destacou o parlamentar.

Com a aprovação do requerimento, a expectativa agora é que a administração municipal apresente respostas detalhadas e um panorama claro das medidas adotadas para conter o avanço da doença.

