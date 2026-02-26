A Câmara Municipal de Penápolis aprovou, na sessão de segunda-feira (23), um requerimento que coloca a dengue no centro do debate público em 2026. A iniciativa é do vereador Batata da Pizzaria, do Partido Liberal, que solicita informações detalhadas da Prefeitura sobre o cenário atual da doença no município.

No documento, o parlamentar pede a divulgação do número oficial de casos confirmados, além da identificação dos bairros com maior índice de infestação. O objetivo é compreender a dimensão do problema e reforçar medidas antes que a situação se agrave.

O requerimento também questiona quais ações preventivas estão em andamento, se há estoque suficiente de insumos e inseticidas para nebulizações e se o quadro de agentes de combate a vetores está completo para atuação nas ruas.