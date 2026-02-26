A Polícia Civil abriu investigação para apurar a morte de Simoni Trigueiro, de 46 anos, encontrada sem vida na manhã desta quinta-feira (26), em sua residência na Vila Mineira, em Andradina. O caso é tratado, inicialmente, como feminicídio.
O corpo foi localizado por familiares no imóvel situado no cruzamento das ruas Joaquim Antônio Proença e Presidente Vargas. Preocupados após dias sem qualquer contato, parentes decidiram ir até a casa e se depararam com a cena que confirmou a tragédia.
De acordo com informações preliminares, o namorado da vítima, de 44 anos, é considerado o principal suspeito. Há relatos de que ele teria deixado o sistema prisional há cerca de 15 dias. Até o momento, o homem não foi localizado pelas autoridades.
A perícia técnica apontou indícios de morte por estrangulamento. No local, foram identificados sinais de luta corporal, o que indica possível tentativa de defesa por parte da vítima.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico, que deverá confirmar oficialmente a causa da morte.
A Polícia Civil de Andradina realiza diligências para localizar o suspeito e esclarecer todos os detalhes do crime. O caso reacende o alerta para a violência contra a mulher e reforça a importância da denúncia em situações de risco.
