Uma abordagem de rotina do Policiamento Rodoviário resultou na prisão de um traficante no início da tarde desta quinta-feira (26), no km 615 da Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Guaraçaí.
A equipe do Comando do Grupo de Patrulha de Andradina realizava fiscalização em um ônibus interestadual quando um detalhe chamou a atenção dos policiais: o passageiro da poltrona 35 demonstrava nervosismo fora do comum. A atitude suspeita motivou uma busca pessoal imediata.
Durante a revista, os agentes localizaram junto às vestes do suspeito um invólucro contendo aproximadamente 0,990 quilo da droga conhecida como “Dry”, uma substância derivada do haxixe e considerada de alto valor no mercado ilícito.
Apesar de não possuir antecedentes criminais, o homem recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas. A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia de Guaraçaí, onde o entorpecente foi apreendido e o indiciado permaneceu à disposição da Justiça.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.