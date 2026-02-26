Uma abordagem de rotina do Policiamento Rodoviário resultou na prisão de um traficante no início da tarde desta quinta-feira (26), no km 615 da Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Guaraçaí.

A equipe do Comando do Grupo de Patrulha de Andradina realizava fiscalização em um ônibus interestadual quando um detalhe chamou a atenção dos policiais: o passageiro da poltrona 35 demonstrava nervosismo fora do comum. A atitude suspeita motivou uma busca pessoal imediata.

Durante a revista, os agentes localizaram junto às vestes do suspeito um invólucro contendo aproximadamente 0,990 quilo da droga conhecida como “Dry”, uma substância derivada do haxixe e considerada de alto valor no mercado ilícito.