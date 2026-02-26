26 de fevereiro de 2026
TRÁFICO

Passageiro é preso com quase 1 kg de droga na SP-300

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Nervosismo durante fiscalização em ônibus interestadual levanta suspeita e termina com prisão em flagrante no km 615 da rodovia, em Guaraçaí
Uma abordagem de rotina do Policiamento Rodoviário resultou na prisão de um traficante no início da tarde desta quinta-feira (26), no km 615 da Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Guaraçaí.

A equipe do Comando do Grupo de Patrulha de Andradina realizava fiscalização em um ônibus interestadual quando um detalhe chamou a atenção dos policiais: o passageiro da poltrona 35 demonstrava nervosismo fora do comum. A atitude suspeita motivou uma busca pessoal imediata.

Durante a revista, os agentes localizaram junto às vestes do suspeito um invólucro contendo aproximadamente 0,990 quilo da droga conhecida como “Dry”, uma substância derivada do haxixe e considerada de alto valor no mercado ilícito.

Apesar de não possuir antecedentes criminais, o homem recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas. A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia de Guaraçaí, onde o entorpecente foi apreendido e o indiciado permaneceu à disposição da Justiça.

