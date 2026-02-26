Um assalto à mão armada terminou em tentativa de homicídio e mudou drasticamente a vida do caminhoneiro Ricardo Domingos Felca, natural de Penápolis. O crime ocorreu na noite de 15 de fevereiro de 2026, por volta das 21h30, nas proximidades do Posto Rodagem, no povoado de Angico, na Bahia.
Ricardo havia saído de Araçatuba com destino final à cidade de Palmácia (CE), onde realizaria um frete. Ele havia adquirido recentemente o caminhão e trabalhava como autônomo, iniciando uma nova fase profissional.
Segundo informações apuradas pela reportagem, dois homens em uma motocicleta se aproximaram do veículo e anunciaram o assalto. No momento em que o caminhoneiro teria se virado para pegar a carteira e entregá-la aos criminosos, os suspeitos efetuaram os disparos. Apesar da violência da ação, nada foi levado.
Ricardo foi atingido por um tiro que perfurou o fígado e o diafragma, além de causar lesão na medula. A ocorrência foi atendida por uma guarnição da 3ª Companhia do 16º Batalhão de Polícia Militar, acionada pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom).
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros e o encaminhou inicialmente a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Devido à gravidade dos ferimentos, ele foi transferido para o Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana, onde permanece internado.
Até o momento, nenhum suspeito foi preso. A Polícia solicitou imagens de câmeras de segurança do posto de combustíveis para auxiliar na investigação, que ficará a cargo da Polícia Civil.
A reportagem tentou contato com o hospital para atualização oficial do estado de saúde da vítima, mas não obteve retorno. Também procurou a assessoria de comunicação da Prefeitura de Feira de Santana, que informou não poder fornecer detalhes sobre atendimentos hospitalares, pois a unidade possui assessoria própria. Contudo, as ligações realizadas não foram atendidas até o fechamento desta matéria.
Família pede ajuda
Sem poder trabalhar e diante de um longo e incerto processo de reabilitação, a família enfrenta agora dificuldades financeiras. A esposa de Ricardo também está sem exercer atividade profissional no momento.
Em entrevista à nossa equipe, a filha da vítima, Bárbara Domingues Felca, de 23 anos, autônoma, relatou que o pai sempre trabalhou de forma honesta e que o caminhão havia sido adquirido recentemente para garantir o sustento da família. “Ele estava realizando um sonho de trabalhar por conta própria. Agora nossa prioridade é a recuperação dele”, afirmou.
Familiares e amigos estão organizando ações beneficentes para arrecadar recursos que serão destinados ao tratamento médico, despesas hospitalares e futura reabilitação. Quem desejar contribuir ou obter mais informações pode entrar em contato diretamente com Bárbara pelo telefone (18) 98153-1015.
A família segue mobilizada em uma corrente de solidariedade, enquanto aguarda evolução no quadro clínico de Ricardo e o avanço das investigações para identificação dos responsáveis pelo crime.
