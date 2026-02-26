Um assalto à mão armada terminou em tentativa de homicídio e mudou drasticamente a vida do caminhoneiro Ricardo Domingos Felca, natural de Penápolis. O crime ocorreu na noite de 15 de fevereiro de 2026, por volta das 21h30, nas proximidades do Posto Rodagem, no povoado de Angico, na Bahia.

Ricardo havia saído de Araçatuba com destino final à cidade de Palmácia (CE), onde realizaria um frete. Ele havia adquirido recentemente o caminhão e trabalhava como autônomo, iniciando uma nova fase profissional.

Segundo informações apuradas pela reportagem, dois homens em uma motocicleta se aproximaram do veículo e anunciaram o assalto. No momento em que o caminhoneiro teria se virado para pegar a carteira e entregá-la aos criminosos, os suspeitos efetuaram os disparos. Apesar da violência da ação, nada foi levado.