Os moradores de Birigui passarão a pagar mais caro pelos serviços de água e esgoto a partir de 1º de março. Um decreto publicado no Diário Oficial do Município da última sexta-feira (20) estabelece reajuste de 20% nas tarifas do sistema de abastecimento.
O serviço é administrado pelo Departamento de Água e Esgoto de Birigui, vinculado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Para os consumidores residenciais, a tarifa mínima, referente ao consumo de até 10 metros cúbicos mensais, passa a ser de R$ 23,90.
Acima desse volume, os valores variam conforme a faixa de consumo, com o metro cúbico podendo ultrapassar R$ 10 para usuários com consumo elevado. As tarifas mínimas para imóveis comerciais e públicos foram fixadas em R$ 31,85, enquanto para o setor industrial o valor inicial será de R$ 39,85.
Em relação ao esgoto, a cobrança corresponderá a 90% do valor da água consumida para residências e a 100% para os demais tipos de usuários. Imóveis com abastecimento próprio também estarão sujeitos à tarifa, calculada com base no volume produzido.
Na justificativa do reajuste, a prefeita Samanta Borini (PSD) afirma que a medida busca garantir o equilíbrio financeiro do sistema, cobrindo os custos de captação, tratamento, distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto.
Tarifas de água – Residencial
Faixa de consumo mensal Valor
0 a 10 m³ R$ 23,90 (tarifa mínima)
11 a 20 m³ R$ 2,90 por m³
21 a 30 m³ R$ 3,34 por m³
31 a 40 m³ R$ 3,70 por m³
41 a 50 m³ R$ 5,06 por m³
51 a 100 m³ R$ 6,46 por m³
101 a 200 m³ R$ 8,12 por m³
201 a 500 m³ R$ 9,62 por m³
Acima de 500 m³ R$ 10,82 por m³
