Os moradores de Birigui passarão a pagar mais caro pelos serviços de água e esgoto a partir de 1º de março. Um decreto publicado no Diário Oficial do Município da última sexta-feira (20) estabelece reajuste de 20% nas tarifas do sistema de abastecimento.

O serviço é administrado pelo Departamento de Água e Esgoto de Birigui, vinculado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Para os consumidores residenciais, a tarifa mínima, referente ao consumo de até 10 metros cúbicos mensais, passa a ser de R$ 23,90.

Acima desse volume, os valores variam conforme a faixa de consumo, com o metro cúbico podendo ultrapassar R$ 10 para usuários com consumo elevado. As tarifas mínimas para imóveis comerciais e públicos foram fixadas em R$ 31,85, enquanto para o setor industrial o valor inicial será de R$ 39,85.