Imagine, caro leitor, um moleque curioso, entusiasmado e ainda querendo falar inglês, quando mal versava português. Nem tinha nascido aqui, vindo menino de Penápolis aos 6 anos. E já se virava sozinho, varrendo quintais dos vizinhos mais aquinhoados para faturar uns trocados, o que seu admirado pai também fazia profissionalmente ao vender amendoim assado em cones de papel jornal no movimentado “footing” do entorno da praça Rui Barbosa, compreendendo a Marechal e Osvaldo Cruz. Tinha nele o exemplo. Não possuía sequer um novo par de sapatos para chamar de seu, tão humilde economicamente era a família e, quando conseguiu um jogo de “alpercatas”, sentiu-se um “gato de botas”.

Um belo dia partiu para a capital e foi morar na casa da irmã, sem perder o entusiasmo pelo trabalho e no porvir. Fez o que pode para se manter e continuou se virando como engraxate e ralou fundo nos estudos, sem mesmo saber o que estava estudando. Aos dezesseis anos resolveu voltar para Araçatuba e ralou de novo como office-boy e cobrador de contas, o que fazia pedalando sob o exclusivo sol local depois das aulas no IE Manoel Bento da Cruz, considerada a melhor instituição de ensino do Estado. E era mesmo!

Tão desenvolto intelectualmente o rapagote que não teve a menor dificuldade em passar no concurso de acesso à nobre Polícia Militar com base na cidade e, assim, com um salário garantido, pode se dedicar ainda mais ao aprendizado de inglês, seu sonho de infância e que, até então, aprendia “por conta própria”. E, por isso, acabou destacado para acompanhar o Consul americano que visitava a cidade, arranhando o idioma como “tradutor”. Desempenhou tão bem e pleno de entusiasmo que contagiou o diplomata que por ele se interessou e o convidou para um intercâmbio nas Américas. Nem acreditava no que estava acontecendo, mas decidiu vender sua lambreta velha e comprar malas novas.