A sexta rodada do Paulistão A4 movimentou a tarde e noite de quarta-feira (25) e trouxe impacto direto para os times da região. O Araçatuba acabou derrotada por 2 a 0 pelo Jacareí, fora de casa, e segue pressionada na parte de baixo da tabela.
A partida foi disputada no Estádio Du Cambusano, onde o time da casa conquistou sua primeira vitória como mandante na competição. O confronto teve início equilibrado, com poucas chances claras, mas com maior controle de posse por parte do Jacareí.
O placar foi aberto apenas aos 37 minutos da primeira etapa, após jogada construída pelo lado direito. O atacante Théo recebeu dentro da área e finalizou com precisão, anotando o primeiro gol do clube em seu estádio.
Na volta do intervalo, o Araçatuba tentou reagir e passou a frequentar mais o campo ofensivo, principalmente com articulações de Hugo Cordeiro. Apesar das investidas, a equipe visitante não conseguiu converter as chances criadas.
Aos 21 minutos do segundo tempo, o Jacareí aproveitou lançamento na área e ampliou com Kayan, que havia acabado de entrar, dando números finais à partida. Com o resultado, o AEA permanece com quatro pontos e vê a zona de rebaixamento se aproximar. O adversário chegou a dez pontos e entrou no G-8.
Na próxima rodada, o Araçatuba volta a campo no sábado (28), às 15h30, quando recebe o São Caetano. No mesmo dia, às 15h, o Jacareí visita o Taquaritinga.
Penapolense perde a invencibilidade
Outro destaque regional foi a primeira derrota do Penapolense no campeonato. Jogando fora de casa, o líder foi superado por 3 a 0 pelo Taquaritinga, que chegou aos dez pontos e assumiu a sexta colocação. Mesmo com o revés, o Penapolense segue na ponta da tabela, com 15 pontos, mas viu a vantagem diminuir.
Confira os resultados desta quarta-feira
Taquaritinga 3x0 Penapolense
Jacareí 2x0 Araçatuba
São Caetano 0x0 ECUS
Nacional 0x1 Lemense
Jabaquara 0x1 Barretos
Colorado Caieiras 1x2 Comercial
São-Carlense 2x1 Tanabi
Vocem 0x1 Inter de Bebedouro
