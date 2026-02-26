Um homem foi detido pela Polícia Militar na noite de quarta-feira (25), suspeito de envolvimento em uma tentativa de homicídio ocorrida no bairro Jandaia, em Birigui.

A equipe foi acionada pelo telefone 190, após a informação de que uma pessoa havia sido encontrada caída em via pública, na região do cruzamento das ruas Shigeru Sakai e Fernando Ibanhes, com ferimentos provocados por arma branca. No local, os policiais localizaram a vítima consciente, porém apresentando sinais de embriaguez e lesões na região abdominal.

Segundo relato, a agressão ocorreu após um desentendimento. Mesmo ferida, a vítima ainda conseguiu se afastar por alguns metros antes de cair. O resgate foi acionado e encaminhou o homem ao Pronto-socorro Municipal, onde ele permaneceu internado em estado grave sob cuidados médicos.