ATAQUE COM FACA

Briga noturna resulta em tentativa de homicídio em Birigui

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/CPI-10
Vítima foi socorrida em estado grave e caso foi registrado como tentativa de homicídio
Um homem foi detido pela Polícia Militar na noite de quarta-feira (25), suspeito de envolvimento em uma tentativa de homicídio ocorrida no bairro Jandaia, em Birigui.

A equipe foi acionada pelo telefone 190, após a informação de que uma pessoa havia sido encontrada caída em via pública, na região do cruzamento das ruas Shigeru Sakai e Fernando Ibanhes, com ferimentos provocados por arma branca. No local, os policiais localizaram a vítima consciente, porém apresentando sinais de embriaguez e lesões na região abdominal.

Segundo relato, a agressão ocorreu após um desentendimento. Mesmo ferida, a vítima ainda conseguiu se afastar por alguns metros antes de cair. O resgate foi acionado e encaminhou o homem ao Pronto-socorro Municipal, onde ele permaneceu internado em estado grave sob cuidados médicos.

Durante o atendimento da ocorrência, moradores indicaram o possível paradeiro do autor. Os policiais se deslocaram até um bar próximo, onde o suspeito foi abordado. Com ele, foi encontrada uma faca presa à cintura. Questionado, o homem admitiu a agressão.

Diante das informações e dos objetos localizados, foi dada voz de prisão ao suspeito por tentativa de homicídio. A ocorrência foi apresentada no Distrito Policial, onde a prisão em flagrante foi confirmada. O homem permaneceu à disposição da Justiça.

