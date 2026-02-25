Uma operação integrada realizada na segunda-feira (24) mobilizou a Polícia Militar e o Detran-SP para fiscalizar veículos de transporte escolar em Araçatuba. A iniciativa teve como objetivo reforçar a segurança de crianças e adolescentes que utilizam esse tipo de serviço.
As fiscalizações ocorreram nos períodos da manhã e da tarde, com a participação de policiais militares do policiamento de trânsito e agentes especializados do Detran, com base no município. Pela manhã, as abordagens foram realizadas nas imediações da EE Manoel Bento da Cruz, onde 20 veículos, entre vans e micro-ônibus, passaram por vistoria.
Nesse primeiro ponto, apenas um micro-ônibus apresentou pendência na Autorização para Transporte Escolar (ATE). O veículo foi autuado e teve o bloqueio administrativo aplicado, permanecendo impedido de operar até a regularização junto ao órgão competente.
No período da tarde, a fiscalização seguiu para a EE Professora Maria Aparecida Baltazar Poço. No local, seis veículos foram inspecionados. Uma van foi autuada por apresentar ATE vencido e pneus em condições inadequadas de uso, resultando também em bloqueio administrativo.
Segundo a Polícia Militar, novas fiscalizações devem ocorrer ao longo do ano, com foco na prevenção de acidentes e na redução de infrações.
