Uma operação integrada realizada na segunda-feira (24) mobilizou a Polícia Militar e o Detran-SP para fiscalizar veículos de transporte escolar em Araçatuba. A iniciativa teve como objetivo reforçar a segurança de crianças e adolescentes que utilizam esse tipo de serviço.

As fiscalizações ocorreram nos períodos da manhã e da tarde, com a participação de policiais militares do policiamento de trânsito e agentes especializados do Detran, com base no município. Pela manhã, as abordagens foram realizadas nas imediações da EE Manoel Bento da Cruz, onde 20 veículos, entre vans e micro-ônibus, passaram por vistoria.

Nesse primeiro ponto, apenas um micro-ônibus apresentou pendência na Autorização para Transporte Escolar (ATE). O veículo foi autuado e teve o bloqueio administrativo aplicado, permanecendo impedido de operar até a regularização junto ao órgão competente.