A Universidade Estadual Paulista divulgou nesta quarta-feira (25) a sexta lista de convocados para matrícula no Vestibular 2026 e também no Provão Paulista Seriado. A relação dos aprovados pode ser consultada no site da Fundação Vunesp e na página oficial da universidade.

Os candidatos chamados nesta etapa devem efetivar a matrícula de forma virtual, por meio do Sistema de Graduação (Sisgrad), entre 10h desta quarta-feira (25) e 12h de quinta-feira (26).

Na região, a universidade mantém unidades importantes. Em Araçatuba, o campus oferece os cursos de Odontologia e Medicina Veterinária. Já em Ilha Solteira, há destaque para as Engenharias. A unidade de Tupã abriga a Faculdade de Ciências e Engenharia, enquanto em São José do Rio Preto estão os institutos de Biociências, Letras e Ciências Exatas.