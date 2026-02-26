A Universidade Estadual Paulista divulgou nesta quarta-feira (25) a sexta lista de convocados para matrícula no Vestibular 2026 e também no Provão Paulista Seriado. A relação dos aprovados pode ser consultada no site da Fundação Vunesp e na página oficial da universidade.
Os candidatos chamados nesta etapa devem efetivar a matrícula de forma virtual, por meio do Sistema de Graduação (Sisgrad), entre 10h desta quarta-feira (25) e 12h de quinta-feira (26).
Na região, a universidade mantém unidades importantes. Em Araçatuba, o campus oferece os cursos de Odontologia e Medicina Veterinária. Já em Ilha Solteira, há destaque para as Engenharias. A unidade de Tupã abriga a Faculdade de Ciências e Engenharia, enquanto em São José do Rio Preto estão os institutos de Biociências, Letras e Ciências Exatas.
Além do Vestibular tradicional e do Provão Paulista, a Unesp também prevê novas convocações referentes ao Processo Seletivo das Olimpíadas Científicas e ao ingresso via Enem. Ao todo, são ofertadas 7.981 vagas para os cursos de graduação neste primeiro semestre.
A universidade também mantém o Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública, que destina 50% das oportunidades de cada curso a estudantes que cursaram todo o ensino médio em escola pública. Dentro desse percentual, 35% das vagas são reservadas a candidatos que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas. Atualmente, alunos oriundos da rede pública representam mais da metade dos matriculados na instituição.
