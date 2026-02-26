Um grave acidente registrado nesta quarta-feira (25) provocou incêndio de grandes proporções na rodovia Euclides da Cunha, em Jales, a 115 km de Araçatuba. A colisão ocorreu no trecho entre Jales e Urânia.

O motorista de uma carreta atingiu a traseira de um caminhão-tanque que seguia pela rodovia. Com o impacto, o veículo que vinha atrás foi rapidamente tomado pelas chamas, mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária.

O condutor da carreta sofreu queimaduras e foi socorrido, sendo encaminhado inicialmente para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e posteriormente para a Santa Casa de Jales. O estado de saúde não havia sido divulgado até a última atualização. Já o motorista do caminhão-tanque não se feriu.