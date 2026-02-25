Um acidente de trânsito com vítima mobilizou equipes de resgate na manhã desta quarta-feira (25), em Birigui. A ocorrência foi irradiada via Copom por volta das 7h e aconteceu no cruzamento das ruas Natal Masson e Plínio M. de Toledo.
Segundo as informações apuradas no local, o motorista de um automóvel seguia pela Rua Plínio M. de Toledo, enquanto o motociclista trafegava pela Rua Natal Masson, no sentido bairro–centro. Por razões ainda a serem esclarecidas, houve a colisão entre os veículos.
Com o impacto, o condutor da motocicleta sofreu lesões leves na perna. Ele foi socorrido pela Unidade de Resgate antes mesmo da chegada da equipe policial e encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal para atendimento médico.
Durante a averiguação administrativa, constatou-se que o automóvel estava com a documentação em ordem. Já a motocicleta apresentava licenciamento vencido, e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor também estava vencida.
Diante das irregularidades, foram adotadas as medidas administrativas cabíveis, incluindo o recolhimento do veículo ao pátio. As circunstâncias do acidente serão apuradas.
