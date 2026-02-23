Uma ocorrência registrada na tarde desta segunda-feira (23) terminou com a condução de uma jovem de 21 anos ao Plantão Policial após danos causados dentro da Escola Estadual Izabel de Almeida Marin, localizada na Rua Manoel Marin Berbel, no bairro Novo Jardim Stabile, em Birigui.
De acordo com o boletim de ocorrência, a autora foi identificada pelas iniciais L.C.A., 21 anos. Segundo relato policial, ela esteve na unidade escolar para cobrar o pagamento de uma diária referente a serviços de limpeza prestados por meio de empresa terceirizada.
Conforme consta no BO, ao não obter a resposta imediata que esperava, a jovem teria se exaltado e passado a danificar objetos da escola. O documento registra que ela “lançou ao chão cinco notebooks, dos quais três, aparentemente, sofreram danos”, além de arremessar uma bandeja de café no corredor da diretoria, quebrando xícaras e um jarro de vidro.
Cada notebook está avaliado em aproximadamente R$ 1.500,00, totalizando prejuízo estimado em R$ 4,5 mil apenas com os equipamentos eletrônicos.
Policiais militares que atenderam à ocorrência relataram que encontraram a autora em estado de agitação, sendo necessária a contenção até a normalização da situação, sem uso de algemas.
Ainda segundo o registro, o diretor da unidade informou que o pagamento da diária estava ajustado para o dia 20 de fevereiro, mas não foi efetivado pela empresa responsável. Diante disso, a jovem retornou à escola na tentativa de receber o valor.
O caso foi enquadrado, em tese, no artigo 345 do Código Penal - exercício arbitrário das próprias razões, quando alguém busca “fazer justiça com as próprias mãos” para satisfazer uma pretensão que considera legítima, em vez de recorrer aos meios legais.
Em sede policial, L.C.A. optou por permanecer em silêncio e foi liberada após assumir compromisso de comparecer ao Juizado Especial Criminal de Birigui, conforme prevê a Lei 9.099/95.
A perícia foi solicitada e o caso seguirá sob análise da Justiça.
