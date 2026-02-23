Uma ocorrência registrada na tarde desta segunda-feira (23) terminou com a condução de uma jovem de 21 anos ao Plantão Policial após danos causados dentro da Escola Estadual Izabel de Almeida Marin, localizada na Rua Manoel Marin Berbel, no bairro Novo Jardim Stabile, em Birigui.

De acordo com o boletim de ocorrência, a autora foi identificada pelas iniciais L.C.A., 21 anos. Segundo relato policial, ela esteve na unidade escolar para cobrar o pagamento de uma diária referente a serviços de limpeza prestados por meio de empresa terceirizada.

Conforme consta no BO, ao não obter a resposta imediata que esperava, a jovem teria se exaltado e passado a danificar objetos da escola. O documento registra que ela “lançou ao chão cinco notebooks, dos quais três, aparentemente, sofreram danos”, além de arremessar uma bandeja de café no corredor da diretoria, quebrando xícaras e um jarro de vidro.