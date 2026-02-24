Os PATs (Postos de Atendimento ao Trabalhador) disponibilizam nesta semana um total de 114 oportunidades de emprego na região administrativa de Araçatuba. As vagas contemplam diferentes níveis de escolaridade e setores da economia local.
O serviço é coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, que mantém mais de 200 unidades espalhadas pelo território paulista para auxiliar quem busca recolocação no mercado de trabalho. Além do atendimento presencial, os trabalhadores também podem utilizar a plataforma digital Trampolim, que reúne vagas e cursos de qualificação profissional.
Funções com maior número de vagas na região
Entre os cargos com mais oportunidades disponíveis estão:
- Trabalhador volante da agricultura – 15 vagas
- Operador de caixa – 12 vagas
- Faxineiro – 11 vagas
- Supervisor de exploração agrícola – 10 vagas
- Operador de máquinas de beneficiamento agrícola – 10 vagas
- Tratorista agrícola – 10 vagas
- Eletrotécnico – 7 vagas
- Pedreiro – 6 vagas
- Hidrojatista – 5 vagas
- Desossador – 5 vagas
Como se candidatar
Para concorrer a uma das vagas, é necessário comparecer ao PAT do município com RG, CPF e Carteira de Trabalho. Também é possível obter orientações sobre Seguro-Desemprego e outros serviços gratuitos oferecidos nas unidades.
As vagas são dinâmicas e podem ser preenchidas ao longo do dia, sofrendo alterações sem aviso prévio.
Principais unidades da região
Araçatuba
Rua Almirante Barroso, 47 – Vila Mendonça
Telefone: (18) 3624-5966
Birigui
Rua Wagih Rahal, 65 – Centro
Telefone: (18) 3642-3778
Penápolis
Rodovia Sargento Luciano Arnaldo Covolan, 1.055
Telefone: (18) 3652-0603
Em todo o estado, os PATs somam 14.299 vagas abertas nesta segunda-feira (23), distribuídas entre as diversas regiões administrativas paulistas.
