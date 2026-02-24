Os PATs (Postos de Atendimento ao Trabalhador) disponibilizam nesta semana um total de 114 oportunidades de emprego na região administrativa de Araçatuba. As vagas contemplam diferentes níveis de escolaridade e setores da economia local.

O serviço é coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, que mantém mais de 200 unidades espalhadas pelo território paulista para auxiliar quem busca recolocação no mercado de trabalho. Além do atendimento presencial, os trabalhadores também podem utilizar a plataforma digital Trampolim, que reúne vagas e cursos de qualificação profissional.

Funções com maior número de vagas na região

Entre os cargos com mais oportunidades disponíveis estão:

Trabalhador volante da agricultura – 15 vagas

Operador de caixa – 12 vagas

Faxineiro – 11 vagas

Supervisor de exploração agrícola – 10 vagas

Operador de máquinas de beneficiamento agrícola – 10 vagas

Tratorista agrícola – 10 vagas

Eletrotécnico – 7 vagas

Pedreiro – 6 vagas

Hidrojatista – 5 vagas

Desossador – 5 vagas

Como se candidatar