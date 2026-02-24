24 de fevereiro de 2026
VAGAS NA REGIÃO

PAT oferece 114 vagas de emprego em Araçatuba nesta semana

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Governo de SP
Oportunidades estão distribuídas na região e contemplam diversas áreas profissionais
Oportunidades estão distribuídas na região e contemplam diversas áreas profissionais

Os PATs (Postos de Atendimento ao Trabalhador) disponibilizam nesta semana um total de 114 oportunidades de emprego na região administrativa de Araçatuba. As vagas contemplam diferentes níveis de escolaridade e setores da economia local.

O serviço é coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, que mantém mais de 200 unidades espalhadas pelo território paulista para auxiliar quem busca recolocação no mercado de trabalho. Além do atendimento presencial, os trabalhadores também podem utilizar a plataforma digital Trampolim, que reúne vagas e cursos de qualificação profissional.

Funções com maior número de vagas na região

Entre os cargos com mais oportunidades disponíveis estão:

  • Trabalhador volante da agricultura – 15 vagas
  • Operador de caixa – 12 vagas
  • Faxineiro – 11 vagas
  • Supervisor de exploração agrícola – 10 vagas
  • Operador de máquinas de beneficiamento agrícola – 10 vagas
  • Tratorista agrícola – 10 vagas
  • Eletrotécnico – 7 vagas
  • Pedreiro – 6 vagas
  • Hidrojatista – 5 vagas
  • Desossador – 5 vagas

Como se candidatar

Para concorrer a uma das vagas, é necessário comparecer ao PAT do município com RG, CPF e Carteira de Trabalho. Também é possível obter orientações sobre Seguro-Desemprego e outros serviços gratuitos oferecidos nas unidades.

As vagas são dinâmicas e podem ser preenchidas ao longo do dia, sofrendo alterações sem aviso prévio.

Principais unidades da região

Araçatuba
Rua Almirante Barroso, 47 – Vila Mendonça
Telefone: (18) 3624-5966

Birigui
Rua Wagih Rahal, 65 – Centro
Telefone: (18) 3642-3778

Penápolis
Rodovia Sargento Luciano Arnaldo Covolan, 1.055
Telefone: (18) 3652-0603

Em todo o estado, os PATs somam 14.299 vagas abertas nesta segunda-feira (23), distribuídas entre as diversas regiões administrativas paulistas.

