O garçom M.C.P., de 20 anos, permanece internado em estado gravíssimo após um acidente registrado na madrugada de domingo (22), na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), no trecho urbano de Araçatuba, no sentido Araçatuba–Guararapes.

Segundo informações apuradas, ele conduzia uma motocicleta quando foi atingido violentamente na traseira por um Ford Fusion, placas EAB-4290, de Guararapes. Com o impacto, o jovem foi arremessado e arrastado até uma espécie de sarjeta às margens da pista, próximo a um barranco.

De acordo com relato da irmã da vítima, jornalista de 26 anos que conversou com a reportagem, M.C.P. percebeu sinais aparentes de embriaguez no condutor do carro, que apresentava dificuldade para caminhar logo após a colisão. Ainda segundo ela, o motorista teria tocado o corpo do rapaz, possivelmente acreditando que ele estivesse morto.