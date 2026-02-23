O garçom M.C.P., de 20 anos, permanece internado em estado gravíssimo após um acidente registrado na madrugada de domingo (22), na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), no trecho urbano de Araçatuba, no sentido Araçatuba–Guararapes.
Segundo informações apuradas, ele conduzia uma motocicleta quando foi atingido violentamente na traseira por um Ford Fusion, placas EAB-4290, de Guararapes. Com o impacto, o jovem foi arremessado e arrastado até uma espécie de sarjeta às margens da pista, próximo a um barranco.
De acordo com relato da irmã da vítima, jornalista de 26 anos que conversou com a reportagem, M.C.P. percebeu sinais aparentes de embriaguez no condutor do carro, que apresentava dificuldade para caminhar logo após a colisão. Ainda segundo ela, o motorista teria tocado o corpo do rapaz, possivelmente acreditando que ele estivesse morto.
Uma testemunha que passava pelo local afirmou ter questionado o condutor se ele prestaria socorro, recebendo como resposta que “não iria ajudar ninguém”. O motorista deixou o veículo abandonado nas proximidades de um telefone de emergência (SOS) da rodovia e fugiu antes da chegada das equipes de resgate. Até o momento, ele segue foragido.
O motociclista foi socorrido inicialmente à Santa Casa de Araçatuba e, devido à gravidade dos ferimentos, transferido para a Unimed, onde permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), entubado.
Conforme detalhado pela irmã, o jovem sofreu fratura em três vértebras, múltiplas fraturas no quadril, que provocaram hemorragia interna, lesão no rim direito, fratura no braço direito com rompimento de artéria, além de edema cerebral identificado posteriormente. Ele passou por duas cirurgias que, juntas, duraram cerca de 4h30. O estado de saúde é considerado gravíssimo.
Foi realizado exame de bafômetro no motociclista, que não apontou presença de álcool no organismo. Ambos os veículos tiveram perda total. A Polícia Civil segue com diligências e patrulhamento na tentativa de localizar o suspeito para que ele preste esclarecimentos. O caso é investigado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com agravante de omissão de socorro e fuga do local do acidente.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.