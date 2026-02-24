24 de fevereiro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
INVESTIGAÇÃO

Restos mortais são localizados fora de cemitério na região

Por Wesley Pedrosa | da redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Google
Material foi localizado do lado de fora de cemitério de Luiziânia
Material foi localizado do lado de fora de cemitério de Luiziânia

Restos de ossos e fios de cabelo foram encontrados dentro de um saco plástico descartado na parte externa do Cemitério Municipal de Luiziânia, a aproximadamente 65 km de Araçatuba.

De acordo com informações registradas em boletim de ocorrência, uma testemunha percebeu o material suspeito no fim de semana e acionou as autoridades. A perícia esteve no local para recolher os vestígios.

A avaliação preliminar aponta que os ossos podem ser humanos, mas a confirmação dependerá de exames realizados pelo Instituto Médico Legal (IML).

O caso foi registrado como encontro de cadáver e morte a esclarecer. A investigação ficará sob responsabilidade da Polícia Civil.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários