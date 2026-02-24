Restos de ossos e fios de cabelo foram encontrados dentro de um saco plástico descartado na parte externa do Cemitério Municipal de Luiziânia, a aproximadamente 65 km de Araçatuba.

De acordo com informações registradas em boletim de ocorrência, uma testemunha percebeu o material suspeito no fim de semana e acionou as autoridades. A perícia esteve no local para recolher os vestígios.

A avaliação preliminar aponta que os ossos podem ser humanos, mas a confirmação dependerá de exames realizados pelo Instituto Médico Legal (IML).