Restos de ossos e fios de cabelo foram encontrados dentro de um saco plástico descartado na parte externa do Cemitério Municipal de Luiziânia, a aproximadamente 65 km de Araçatuba.
De acordo com informações registradas em boletim de ocorrência, uma testemunha percebeu o material suspeito no fim de semana e acionou as autoridades. A perícia esteve no local para recolher os vestígios.
A avaliação preliminar aponta que os ossos podem ser humanos, mas a confirmação dependerá de exames realizados pelo Instituto Médico Legal (IML).
O caso foi registrado como encontro de cadáver e morte a esclarecer. A investigação ficará sob responsabilidade da Polícia Civil.
