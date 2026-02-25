Um veículo ficou completamente destruído após pegar fogo na manhã desta quarta-feira (25), na Estrada Municipal Antônio Sanches Gusman, zona rural de Birigui.
A ocorrência foi irradiada via COPOM por volta das 11h30. Quando a equipe policial chegou ao local, o Corpo de Bombeiros já havia controlado as chamas.
O automóvel, um Renault Kwid, foi totalmente consumido pelo fogo. Segundo relato do condutor, ele realizava atividade profissional em uma propriedade próxima quando percebeu o início do incêndio. O motorista ainda tentou conter as chamas, mas, sem sucesso, acionou imediatamente os Bombeiros.
O caso aconteceu em uma estrada de terra, após o bairro Moinho. A área foi preservada para os trabalhos da perícia técnica, que deverá apontar as causas do incêndio.
Até o momento, não há indícios aparentes de ação criminosa. A origem do fogo será esclarecida após a conclusão do laudo pericial.
