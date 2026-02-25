25 de fevereiro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
FOGO

Carro é destruído por incêndio em estrada rural de Birigui

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Renault Kwid pegou fogo durante atividade profissional; chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros e causa será investigada
Renault Kwid pegou fogo durante atividade profissional; chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros e causa será investigada

Um veículo ficou completamente destruído após pegar fogo na manhã desta quarta-feira (25), na Estrada Municipal Antônio Sanches Gusman, zona rural de Birigui.

A ocorrência foi irradiada via COPOM por volta das 11h30. Quando a equipe policial chegou ao local, o Corpo de Bombeiros já havia controlado as chamas.

O automóvel, um Renault Kwid, foi totalmente consumido pelo fogo. Segundo relato do condutor, ele realizava atividade profissional em uma propriedade próxima quando percebeu o início do incêndio. O motorista ainda tentou conter as chamas, mas, sem sucesso, acionou imediatamente os Bombeiros.

O caso aconteceu em uma estrada de terra, após o bairro Moinho. A área foi preservada para os trabalhos da perícia técnica, que deverá apontar as causas do incêndio.

Até o momento, não há indícios aparentes de ação criminosa. A origem do fogo será esclarecida após a conclusão do laudo pericial.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários