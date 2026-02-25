Um veículo ficou completamente destruído após pegar fogo na manhã desta quarta-feira (25), na Estrada Municipal Antônio Sanches Gusman, zona rural de Birigui.

A ocorrência foi irradiada via COPOM por volta das 11h30. Quando a equipe policial chegou ao local, o Corpo de Bombeiros já havia controlado as chamas.

O automóvel, um Renault Kwid, foi totalmente consumido pelo fogo. Segundo relato do condutor, ele realizava atividade profissional em uma propriedade próxima quando percebeu o início do incêndio. O motorista ainda tentou conter as chamas, mas, sem sucesso, acionou imediatamente os Bombeiros.