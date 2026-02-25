25 de fevereiro de 2026
ACIDENTE

Batida grave entre caminhão e automóvel na Rondon deixa 3 feridos

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Carro atingiu traseira de caminhão e foi arremessado para fora da pista; vítimas foram socorridas ao pronto-socorro
Um grave acidente registrado na manhã desta quarta-feira (25) deixou dois homens e uma mulher feridos na Rodovia Marechal Rondon, no trecho que passa por Birigui.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, a condutora de um GM Prisma seguia no sentido Birigui–Araçatuba quando acabou colidindo na traseira de um caminhão-baú que trafegava pela via.

Com a força do impacto, a motorista perdeu o controle da direção. O carro saiu da pista e só parou após atingir a cerca de uma propriedade às margens da rodovia. O caminhão conseguiu parar no acostamento.

A motorista do automóvel e dois ocupantes do caminhão sofreram ferimentos e foram socorridos ao pronto-socorro de Birigui. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado até o momento.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária e da concessionária responsável pelo trecho prestaram atendimento à ocorrência, que mobilizou socorristas e exigiu atenção redobrada de quem passou pelo local.

