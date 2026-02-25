Um grave acidente registrado na manhã desta quarta-feira (25) deixou dois homens e uma mulher feridos na Rodovia Marechal Rondon, no trecho que passa por Birigui.
Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, a condutora de um GM Prisma seguia no sentido Birigui–Araçatuba quando acabou colidindo na traseira de um caminhão-baú que trafegava pela via.
Com a força do impacto, a motorista perdeu o controle da direção. O carro saiu da pista e só parou após atingir a cerca de uma propriedade às margens da rodovia. O caminhão conseguiu parar no acostamento.
A motorista do automóvel e dois ocupantes do caminhão sofreram ferimentos e foram socorridos ao pronto-socorro de Birigui. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado até o momento.
Equipes da Polícia Militar Rodoviária e da concessionária responsável pelo trecho prestaram atendimento à ocorrência, que mobilizou socorristas e exigiu atenção redobrada de quem passou pelo local.
