Um grave acidente registrado na manhã desta quarta-feira (25) deixou dois homens e uma mulher feridos na Rodovia Marechal Rondon, no trecho que passa por Birigui.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, a condutora de um GM Prisma seguia no sentido Birigui–Araçatuba quando acabou colidindo na traseira de um caminhão-baú que trafegava pela via.

Com a força do impacto, a motorista perdeu o controle da direção. O carro saiu da pista e só parou após atingir a cerca de uma propriedade às margens da rodovia. O caminhão conseguiu parar no acostamento.