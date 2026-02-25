A Prefeitura de Araçatuba informou que o cruzamento das ruas Bernardino de Campos e José Bonifácio, na região central da cidade, passará por interdição temporária nesta quinta-feira (26), a partir das 7h.

A medida será adotada para a remoção de uma árvore de grande porte, do tipo oiti, que vem causando transtornos na via. Segundo o município, as raízes da planta comprometeram o sistema de drenagem, provocando acúmulo de água no local, o que aumenta o risco de acidentes, como derrapagens e aquaplanagem, além de dificultar a passagem de pedestres.

Após a retirada da árvore, equipes da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos realizarão os reparos necessários na drenagem da via. Já a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade ficará responsável pela compensação ambiental, com o plantio de novas mudas em área adequada.