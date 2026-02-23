O hacker Patrick Cesar da Silva Brito, 32 anos, investigado por invasões de dispositivos eletrônicos, negocia um acordo de colaboração premiada com o Ministério Público Federal (MPF). Foragido na Sérvia, ele afirma que pode apresentar informações sobre a suposta participação de policiais civis em um esquema de obtenção ilegal de dados utilizados em investigações no interior de São Paulo.

O caso ganhou repercussão após denúncia relacionada à Operação Raio-X, deflagrada em 2020 para apurar possíveis irregularidades em contratos entre prefeituras e organizações sociais. Um dos investigados à época relatou ter sido alvo de invasão de celular e posterior tentativa de extorsão. Posteriormente, o hacker assumiu a autoria da invasão e passou a sustentar que teria atuado com apoio de integrantes da Polícia Civil.

As acusações foram encaminhadas a diferentes instâncias de controle interno e resultaram na abertura de procedimentos administrativos e inquéritos judiciais. Em outubro de 2024, a 5ª Vara Federal de Santos instaurou dois inquéritos para aprofundar a apuração dos fatos.