SEGURANÇA

Birigui adere ao programa estadual Muralha Paulista

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Governo de SP
Programa Muralha Paulista contava com 94 mil câmeras em mais 300 municípios, no início de fevereiro
A Secretaria Municipal de Segurança Pública de Birigui oficializou a integração do município ao Programa Muralha Paulista, iniciativa do Governo do Estado que amplia o uso de tecnologia no combate à criminalidade.

Com a adesão, a Guarda Municipal passa a ter acesso ao sistema Muralha Connect, que permite consultas em tempo real de pessoas, veículos, CNH, IMEI de celulares, registros de desaparecidos e outras bases de dados estratégicas. A ferramenta poderá ser utilizada tanto pelo CAD (Central de Atendimento e Despacho) quanto diretamente nas viaturas, por meio de dispositivos móveis como palm ou celular funcional.

Na prática, a medida agiliza abordagens, amplia a capacidade de checagem durante patrulhamentos e fortalece a atuação preventiva da corporação.

De acordo com o secretário municipal de Segurança, Vagner Freire, o município vinha mantendo diálogo com o Governo do Estado desde 2025 para viabilizar a inclusão de Birigui no programa. A meta, segundo ele, é avançar também na implantação de câmeras com reconhecimento facial e leitura de placas de veículos, modelo semelhante ao utilizado na capital paulista por meio do sistema Smart Sampa.

A integração ao Muralha Paulista faz parte do Plano Estratégico de Segurança instituído pela prefeita Samanta Borini. Após o cumprimento das exigências técnicas estabelecidas pelo Estado, Birigui foi habilitada na primeira fase do programa, liberada no último dia 20.

Com a novidade, os agentes municipais passam a contar com uma ferramenta antes restrita às polícias estaduais, elevando o nível de suporte tecnológico disponível e ampliando a eficiência no atendimento à população.

A expectativa da Secretaria é que, com a consolidação das próximas etapas, o município avance no conceito de cidade inteligente aplicada à segurança pública, fortalecendo o projeto Birigui+Segura.

