A Secretaria Municipal de Segurança Pública de Birigui oficializou a integração do município ao Programa Muralha Paulista, iniciativa do Governo do Estado que amplia o uso de tecnologia no combate à criminalidade.

Com a adesão, a Guarda Municipal passa a ter acesso ao sistema Muralha Connect, que permite consultas em tempo real de pessoas, veículos, CNH, IMEI de celulares, registros de desaparecidos e outras bases de dados estratégicas. A ferramenta poderá ser utilizada tanto pelo CAD (Central de Atendimento e Despacho) quanto diretamente nas viaturas, por meio de dispositivos móveis como palm ou celular funcional.

Na prática, a medida agiliza abordagens, amplia a capacidade de checagem durante patrulhamentos e fortalece a atuação preventiva da corporação.