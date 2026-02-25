A Secretaria Municipal de Segurança Pública de Birigui oficializou a integração do município ao Programa Muralha Paulista, iniciativa do Governo do Estado que amplia o uso de tecnologia no combate à criminalidade.
Com a adesão, a Guarda Municipal passa a ter acesso ao sistema Muralha Connect, que permite consultas em tempo real de pessoas, veículos, CNH, IMEI de celulares, registros de desaparecidos e outras bases de dados estratégicas. A ferramenta poderá ser utilizada tanto pelo CAD (Central de Atendimento e Despacho) quanto diretamente nas viaturas, por meio de dispositivos móveis como palm ou celular funcional.
Na prática, a medida agiliza abordagens, amplia a capacidade de checagem durante patrulhamentos e fortalece a atuação preventiva da corporação.
De acordo com o secretário municipal de Segurança, Vagner Freire, o município vinha mantendo diálogo com o Governo do Estado desde 2025 para viabilizar a inclusão de Birigui no programa. A meta, segundo ele, é avançar também na implantação de câmeras com reconhecimento facial e leitura de placas de veículos, modelo semelhante ao utilizado na capital paulista por meio do sistema Smart Sampa.
A integração ao Muralha Paulista faz parte do Plano Estratégico de Segurança instituído pela prefeita Samanta Borini. Após o cumprimento das exigências técnicas estabelecidas pelo Estado, Birigui foi habilitada na primeira fase do programa, liberada no último dia 20.
Com a novidade, os agentes municipais passam a contar com uma ferramenta antes restrita às polícias estaduais, elevando o nível de suporte tecnológico disponível e ampliando a eficiência no atendimento à população.
A expectativa da Secretaria é que, com a consolidação das próximas etapas, o município avance no conceito de cidade inteligente aplicada à segurança pública, fortalecendo o projeto Birigui+Segura.
