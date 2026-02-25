Motoristas da região de Araçatuba deixaram de desembolsar cerca de R$ 535 mil ao optarem pelo Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), mecanismo que possibilita abatimento de até 40% no pagamento de multas de trânsito. Os dados consideram o período desde a implantação do sistema na região, em 2023.

De acordo com números oficiais, somente em 2025 foram 767 infrações quitadas com desconto, o que resultou em economia de R$ 150.881,92 aos condutores. Em 2024, 721 multas foram pagas de forma antecipada, somando R$ 220.698,97 em abatimentos. Já em 2023, primeiro ano de adesão local ao modelo, 603 infrações foram quitadas nos nove meses iniciais, gerando economia de R$ 164.387,75.

O SNE permite que o condutor receba notificações de forma digital, por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito, dispensando o envio de correspondências impressas. Ao reconhecer a infração e abrir mão de apresentar defesa ou recurso administrativo, o motorista pode efetuar o pagamento com desconto previsto na legislação federal.