25 de fevereiro de 2026
MULTAS DE TRÂNSITO

Motoristas da região economizam R$ 535 mil com multas digitais

Por Wesley Pedrosa | da Redação
Adesão ao Sistema de Notificação Eletrônica cresce desde 2023
Motoristas da região de Araçatuba deixaram de desembolsar cerca de R$ 535 mil ao optarem pelo Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), mecanismo que possibilita abatimento de até 40% no pagamento de multas de trânsito. Os dados consideram o período desde a implantação do sistema na região, em 2023.

De acordo com números oficiais, somente em 2025 foram 767 infrações quitadas com desconto, o que resultou em economia de R$ 150.881,92 aos condutores. Em 2024, 721 multas foram pagas de forma antecipada, somando R$ 220.698,97 em abatimentos. Já em 2023, primeiro ano de adesão local ao modelo, 603 infrações foram quitadas nos nove meses iniciais, gerando economia de R$ 164.387,75.

O SNE permite que o condutor receba notificações de forma digital, por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito, dispensando o envio de correspondências impressas. Ao reconhecer a infração e abrir mão de apresentar defesa ou recurso administrativo, o motorista pode efetuar o pagamento com desconto previsto na legislação federal.

O sistema é utilizado por órgãos como o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) e o Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP), responsáveis pela aplicação e gestão de penalidades em vias urbanas e rodovias estaduais.

Para aderir, o motorista deve se cadastrar no aplicativo, aceitar os termos do sistema e manter os dados atualizados. Após a adesão, as notificações passam a ser enviadas exclusivamente em formato digital.

Embora o modelo represente redução de custos para quem opta pelo pagamento antecipado, especialistas lembram que o desconto está condicionado à renúncia do direito de defesa administrativa. Ainda assim, a digitalização das notificações tem ampliado a adesão ao sistema na região e modificado a forma como condutores lidam com infrações de trânsito.

