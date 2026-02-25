25 de fevereiro de 2026
VILA BANDEIRANTE

Polícia Militar flagra suspeito com drogas durante ação noturna

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
CPI 10
Abordagem na Vila Bandeirantes resulta na apreensão de crack, cocaína, dinheiro e celular
Durante patrulhamento realizado na madrugada desta quarta-feira (25), equipes da Polícia Militar reforçavam a presença no bairro Vila Bandeirantes, em Birigui, área já conhecida por recorrentes denúncias de tráfico de entorpecentes.

Ao acessar uma das vias do bairro, os policiais notaram um homem deixando um imóvel e apresentando comportamento suspeito ao perceber a viatura, o que motivou a abordagem. Na revista pessoal, foram encontradas 18 porções de crack e 10 de cocaína, todas embaladas individualmente para comercialização, além de R$ 87 em dinheiro e um telefone celular.

Questionado, o abordado relatou que cada porção era vendida por R$ 10. Diante da situação, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao plantão policial, onde a autoridade competente confirmou a prisão em flagrante. O suspeito permaneceu à disposição da Justiça.

