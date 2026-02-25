A Prefeitura de Birigui inicia nesta quarta-feira (25) mais uma etapa do Limpa Birigui. A campanha de limpeza urbana e saúde pública mobiliza diversas frentes da administração municipal para o recolhimento de materiais inservíveis descartados pelos moradores.

O “Limpa Birigui” conta com execução direta das Secretarias Municipais de Serviços Públicos e de Saúde. Enquanto as equipes realizam o recolhimento dos descartes, agentes de saúde percorrem os bairros em visitas domiciliares, orientando a população sobre a importância do descarte correto e os riscos do acúmulo de objetos sem utilidade, que podem se tornar criadouros de insetos e animais peçonhentos.

A orientação é para que os materiais inservíveis sejam organizados nas calçadas, em frente às residências, facilitando a coleta. A Prefeitura reforça que os moradores devem ficar atentos à data em que a campanha estará em seu bairro, para evitar que os objetos permaneçam por muito tempo nas ruas. Após o recolhimento, os materiais recebem destinação adequada.