25 de fevereiro de 2026
NOVOS BAIRROS

Limpa Birigui inicia nova etapa em diversos bairros nesta quarta

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Limpa Birigui começa nesta quarta uma nova etapa e percorre dezenas de bairros até sexta-feira
Limpa Birigui começa nesta quarta uma nova etapa e percorre dezenas de bairros até sexta-feira

A Prefeitura de Birigui inicia nesta quarta-feira (25) mais uma etapa do Limpa Birigui. A campanha de limpeza urbana e saúde pública mobiliza diversas frentes da administração municipal para o recolhimento de materiais inservíveis descartados pelos moradores.

O “Limpa Birigui” conta com execução direta das Secretarias Municipais de Serviços Públicos e de Saúde. Enquanto as equipes realizam o recolhimento dos descartes, agentes de saúde percorrem os bairros em visitas domiciliares, orientando a população sobre a importância do descarte correto e os riscos do acúmulo de objetos sem utilidade, que podem se tornar criadouros de insetos e animais peçonhentos.

A orientação é para que os materiais inservíveis sejam organizados nas calçadas, em frente às residências, facilitando a coleta. A Prefeitura reforça que os moradores devem ficar atentos à data em que a campanha estará em seu bairro, para evitar que os objetos permaneçam por muito tempo nas ruas. Após o recolhimento, os materiais recebem destinação adequada.

Quarta-feira (25/02) – a partir das 8h

  • Residencial Cristo Redentor
  • Bosque da Saúde II
  • Residencial São Francisco
  • Jardim São Cristóvão
  • Bosque da Saúde
  • Jardim Bolelli
  • Parque São Vicente
  • Jardim Vista Alegre

Quinta-feira (26/02) – a partir das 8h

  • Novo Parque São Vicente
  • Jardim Marister
  • Novo Jardim Toselar
  • Jardim da Fonte
  • Jardim Toselar
  • Jardim Tangará
  • Jardim Europa
  • Residencial Alvorada
  • Jardim Arco-Íris
  • Jardim Guaporé
  • Residencial Manuela
  • Jardim Primavera
  • Residencial Edilsinho Capuano

 Sexta-feira (27/02) – a partir das 8h

  • Residencial Esplanada das Colinas
  • Residencial Colina Verde
  • Colinas Parque Residencial
  • Colinas Parque Residencial II
  • Alto Colinas Residencial
  • Residencial Jacarandá
  • Jequitibá
  • Residencial Jardim do Trevo
  • Pedro Marin Berbel
  • Residencial Vale do Bosque
  • Residencial Laluce II
  • Jardim Monte Carlo
  • Parque Residencial Laluce
  • Jardim Vale do Sol
  • Jardim Nova Brasília
  • Conjunto Habitacional Maria Gabe Stabile
  • Novo Jardim Stabile
  • Jardim Jussara Maria
  • Vila Isabel Marin

