A Prefeitura de Birigui inicia nesta quarta-feira (25) mais uma etapa do Limpa Birigui. A campanha de limpeza urbana e saúde pública mobiliza diversas frentes da administração municipal para o recolhimento de materiais inservíveis descartados pelos moradores.
O “Limpa Birigui” conta com execução direta das Secretarias Municipais de Serviços Públicos e de Saúde. Enquanto as equipes realizam o recolhimento dos descartes, agentes de saúde percorrem os bairros em visitas domiciliares, orientando a população sobre a importância do descarte correto e os riscos do acúmulo de objetos sem utilidade, que podem se tornar criadouros de insetos e animais peçonhentos.
A orientação é para que os materiais inservíveis sejam organizados nas calçadas, em frente às residências, facilitando a coleta. A Prefeitura reforça que os moradores devem ficar atentos à data em que a campanha estará em seu bairro, para evitar que os objetos permaneçam por muito tempo nas ruas. Após o recolhimento, os materiais recebem destinação adequada.
Quarta-feira (25/02) – a partir das 8h
- Residencial Cristo Redentor
- Bosque da Saúde II
- Residencial São Francisco
- Jardim São Cristóvão
- Bosque da Saúde
- Jardim Bolelli
- Parque São Vicente
- Jardim Vista Alegre
Quinta-feira (26/02) – a partir das 8h
- Novo Parque São Vicente
- Jardim Marister
- Novo Jardim Toselar
- Jardim da Fonte
- Jardim Toselar
- Jardim Tangará
- Jardim Europa
- Residencial Alvorada
- Jardim Arco-Íris
- Jardim Guaporé
- Residencial Manuela
- Jardim Primavera
- Residencial Edilsinho Capuano
Sexta-feira (27/02) – a partir das 8h
- Residencial Esplanada das Colinas
- Residencial Colina Verde
- Colinas Parque Residencial
- Colinas Parque Residencial II
- Alto Colinas Residencial
- Residencial Jacarandá
- Jequitibá
- Residencial Jardim do Trevo
- Pedro Marin Berbel
- Residencial Vale do Bosque
- Residencial Laluce II
- Jardim Monte Carlo
- Parque Residencial Laluce
- Jardim Vale do Sol
- Jardim Nova Brasília
- Conjunto Habitacional Maria Gabe Stabile
- Novo Jardim Stabile
- Jardim Jussara Maria
- Vila Isabel Marin
