A Prefeitura de Birigui inicia nesta quarta-feira (25) uma nova etapa de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya. A ação será realizada por meio da nebulização veicular, conhecida como fumacê.
Coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde, o trabalho acontece também na quinta (26) e sexta-feira (27), sempre das 18h às 21h. O objetivo é reduzir a população do mosquito adulto em áreas onde há registros de casos suspeitos, especialmente de chikungunya.
Ao todo, serão atendidas 88 quadras, abrangendo 1.869 imóveis nos bairros Residencial Vale do Bosque, Residencial Pedro Marin Berbel, Parque das Árvores, Residencial Eurico Caetano, Residencial Veneza, Distrito Industrial e Residencial Boa Vista.
A aplicação do inseticida faz parte do protocolo adotado pelo município em regiões com notificações de arboviroses. A estratégia complementa o trabalho já iniciado na semana passada, quando equipes da Saúde percorreram os bairros em visitas casa a casa para orientar moradores sobre a eliminação de possíveis criadouros.
Orientações aos moradores
Para garantir a eficácia da nebulização, a recomendação é que portas, janelas e boxes de banheiro permaneçam abertos durante a passagem do veículo. Também é importante levantar colchas e cortinas para facilitar a dispersão do produto, que atua no combate ao mosquito na fase adulta.
A Secretaria orienta ainda que alimentos, utensílios domésticos e recipientes de animais sejam protegidos. Roupas estendidas no varal devem ser recolhidas. Durante o procedimento, moradores devem permanecer dentro das residências e evitar que crianças e animais domésticos fiquem nas ruas. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o inseticida utilizado é seguro e não oferece riscos à população.
