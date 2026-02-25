A Prefeitura de Birigui inicia nesta quarta-feira (25) uma nova etapa de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya. A ação será realizada por meio da nebulização veicular, conhecida como fumacê.

Coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde, o trabalho acontece também na quinta (26) e sexta-feira (27), sempre das 18h às 21h. O objetivo é reduzir a população do mosquito adulto em áreas onde há registros de casos suspeitos, especialmente de chikungunya.

Ao todo, serão atendidas 88 quadras, abrangendo 1.869 imóveis nos bairros Residencial Vale do Bosque, Residencial Pedro Marin Berbel, Parque das Árvores, Residencial Eurico Caetano, Residencial Veneza, Distrito Industrial e Residencial Boa Vista.