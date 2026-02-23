Um menino de apenas 3 anos morreu na tarde de sábado (21), após se afogar na piscina de uma área de lazer no bairro Jardim Europa, em Birigui. O imóvel sediava uma confraternização familiar no momento do acidente.

Segundo informações registradas na delegacia pela tia da criança, o menino brincava na parte rasa da piscina junto com outras quatro crianças, enquanto adultos permaneciam nas proximidades. Em determinado instante, a familiar sentiu falta do garoto e, ao retornar à área da piscina, o encontrou submerso.

Com ajuda de outro sobrinho, ela conseguiu retirar a criança da água. O menino estava inconsciente e apresentava coloração arroxeada nos lábios. O marido da tia iniciou imediatamente manobras de reanimação, conseguindo fazer com que a vítima expelisse água e retomasse a respiração, com sinais de batimentos cardíacos.