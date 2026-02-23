Um menino de apenas 3 anos morreu na tarde de sábado (21), após se afogar na piscina de uma área de lazer no bairro Jardim Europa, em Birigui. O imóvel sediava uma confraternização familiar no momento do acidente.
Segundo informações registradas na delegacia pela tia da criança, o menino brincava na parte rasa da piscina junto com outras quatro crianças, enquanto adultos permaneciam nas proximidades. Em determinado instante, a familiar sentiu falta do garoto e, ao retornar à área da piscina, o encontrou submerso.
Com ajuda de outro sobrinho, ela conseguiu retirar a criança da água. O menino estava inconsciente e apresentava coloração arroxeada nos lábios. O marido da tia iniciou imediatamente manobras de reanimação, conseguindo fazer com que a vítima expelisse água e retomasse a respiração, com sinais de batimentos cardíacos.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou orientações por telefone até a chegada da equipe. Diante da angústia pela demora do socorro, familiares optaram por levar o menino em veículo particular até o pronto-socorro. A viatura chegou praticamente ao mesmo tempo à unidade de saúde, onde a criança foi encaminhada diretamente ao setor de emergência.
Apesar dos procedimentos adotados pela equipe médica, por volta das 19h foi confirmado que o menino não resistiu.
O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Araçatuba para exame necroscópico. O caso será investigado pelas autoridades competentes.
