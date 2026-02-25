Representantes da administração municipal de Penápolis esteve nesta semana na Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo para tratar do andamento do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) do município. A reunião foi realizada com o secretário estadual da pasta, Eleuses Paiva, e teve como pauta principal os próximos passos para viabilizar a unidade.
Segundo informações discutidas no encontro, a abertura do processo licitatório para construção do AME deve ocorrer nos próximos meses. A previsão de investimento é de aproximadamente R$ 50 milhões.
O projeto prevê a implantação da unidade na avenida marginal Rita de Aguirre Monteiro, em área de 5.045,25 metros quadrados, na esquina da rotatória da rodovia Arnaldo Covolan, nas proximidades dos bairros Flávia e Jardim do Lago. O terreno já recebe intervenções iniciais de infraestrutura, como implantação de guias e sarjetas.
A proposta é que o AME de Penápolis opere em formato híbrido, combinando consultas presenciais com atendimentos por telemedicina, o que pode ampliar o acesso a especialistas de diferentes regiões do Estado.
Histórico e demanda regional
A instalação de um AME em Penápolis não é uma pauta recente. Há cerca de seis anos, o município chegou a ficar próximo de conquistar a unidade, mas mudanças administrativas no Governo do Estado à época acabaram interrompendo o processo, e o projeto não avançou.
Atualmente, na região administrativa de Araçatuba, apenas o AME de Araçatuba atende uma área composta por mais de 40 municípios do noroeste paulista. A concentração do serviço gera, frequentemente, demandas reprimidas e deslocamentos de pacientes para outras cidades em busca de atendimento especializado.
